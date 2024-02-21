عاد إلى تنفسه الطبيعي بعد إزالة 150 حشرة من أنفه

استعاد رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية قدرته على التنفس بشكل طبيعي بعد أن تمكن الأطباء من إزالة 150 حشرة حية من أنفه، وفق موقع ((24)).

وذهب المريض المجهول إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن شعر وكأن وجهه بالكامل كان مشتعلاً. وعلى الرغم من أن الرجل بدأ يعاني من الأعراض لأول مرة في أكتوبر، إلا أنها لم تصبح خطيرة حتى وقت قريب. وقال المريض لموقع ((فيرست كوست نيوز)): ((على مدى بضع ساعات، بدأ وجهي ينتفخ، وتورمت شفتاي، ولم أتمكن من التحدث. لم أستطع حتى النهوض للذهاب إلى الحمام دون أن يبدأ أنفي بالنزيف)).

وبعدما تفاقمت الأعراض، زار المريض مستشفى ((موموريال)) في جاكسونفيل، فلوريدا واستشار أخصائي الأذن والأنف والحنجرة الدكتور ديفيد كارلسون. وصُدم الطبيب عندما نظر داخل أنف الرجل بالكاميرا حيث شاهد العشرات من الحشرات تتغذى على الأنف وتجويف الجيوب الأنفية.

وقال كارلسون: ((كان هناك تآكل يحدث بالقرب من قاعدة الجمجمة على مقربة شديدة من عينه ودماغه، وكان من الممكن أن تقتله)). وفي البداية حاول الطبيب استخدام الشفط لإزالة الحشرات التي كانت في مرحلة اليرقات. لكنها كانت كبيرة جداً، لذا كان عليه أن يستخرجها واحدة تلو الأخرى من أنف المريض. وتم إرسال الحشرات إلى عالم أوبئة لتحديد نوعها.

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