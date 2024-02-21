يقـول المتوصف

(MENAFN
- Al-Bayan)
المعاني:
ولْد: ابن.
شرح المثل: أي أن الولد مهما قدمت له من رعاية؛ فهو منسوب لأهله؛ لأنه في النهاية ابن أبيه.
مضربه: مقولة مجازية؛ حينما يتعدى المدح حدوده ويزيد على المطلوب، أو حينما يقرب شخص شخصاً آخر ويرعاه ويعتبره ابناً له؛ فيقال هذا المثل لتنبيهه وتحذيره من التمادي في الثقة الزائدة بمن يوكل إليهم أعماله.
ولْد العرب ما يِستوي لِك ولد
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