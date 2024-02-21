يقـول المتوصف

المعاني:

ولْد: ابن.

شرح المثل: أي أن الولد مهما قدمت له من رعاية؛ فهو منسوب لأهله؛ لأنه في النهاية ابن أبيه.

مضربه: مقولة مجازية؛ حينما يتعدى المدح حدوده ويزيد على المطلوب، أو حينما يقرب شخص شخصاً آخر ويرعاه ويعتبره ابناً له؛ فيقال هذا المثل لتنبيهه وتحذيره من التمادي في الثقة الزائدة بمن يوكل إليهم أعماله.

ولْد العرب ما يِستوي لِك ولد