Thursday, 22 February 2024 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيون الشعر الإماراتي

2/21/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شعر: الشيخ سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح

إلا السلام يْرَد(١) وِيْعاد

والا المودِّه مِضْمِحِلِّه(٢)

لو لِك بنينا قصر شَدَّاد(٣)

ما لك عِذِر ما تَستِجلِّه (4)

الاول تْساوي مِلْك بغداد

والشام وارض عمان كِلِّه

واليوم ما تِسْوى لك قْناد(٥)

لي يَنْحِذِف(٦) من راس دَلِّه

غيرِك سِكِن في لِب(٧) لفواد

إستملَكَه والعقل شَلِّه(٨)

غِرٍّ(٩) على كِل المِلا ساد

الّلي بِدا بالزين عَلِّه(١٠)

يْزورني من غير ميعاد

ويخالِف اقوال اْلِمْجِلِّه(١١)

ما هوب للمعروف يَحَّاد(١٢)

غِرٍّ عسى الخايِن فِدىٍ له

لو يطلب الدنيا له تْقاد

بِمّا عليها في رضاً لِه

الشــــروح

(١) يْرَد: يرجع

(٢) مِضْمِحِلِّه: اضمحلت: ضعفت.

(٣) قصر شَدَّاد: إشارة إلى قصة مدينة إرَم وقصورها الأسطورية المذكورة في القران الكريم التي بناها شداد بن عاد.

(٤) ما تَستِجلِّه: تتنقصه أو تراه قليلاً.

(٥) قْناد: البهار الذي يوضع في القهوة كالهيل أو المسمار.

(٦) يَنْحِذِف: يُقذف.

(٧) لِب الفواد: صميم القلب.

(٨) شَلِّه: حمله وأخذه.

(٩) غِر: صغير السن.

(١٠) عَلِّه: لعل معناها هنا لعله أو أن ذكره عليل طيب الذكر أو جماله فائق كالعطر أو كالنسيم العليل.

(١١) اْلِمْجِلِّه: ناقلوا الكلام من الناس.

(١٢) يَحَّاد: جاحد.

MENAFN21022024000110011019ID1107882971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث