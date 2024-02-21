عيون الشعر الإماراتي

شعر: الشيخ سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح

إلا السلام يْرَد(١) وِيْعاد

والا المودِّه مِضْمِحِلِّه(٢)

لو لِك بنينا قصر شَدَّاد(٣)

ما لك عِذِر ما تَستِجلِّه (4)

الاول تْساوي مِلْك بغداد

والشام وارض عمان كِلِّه

واليوم ما تِسْوى لك قْناد(٥)

لي يَنْحِذِف(٦) من راس دَلِّه

غيرِك سِكِن في لِب(٧) لفواد

إستملَكَه والعقل شَلِّه(٨)

غِرٍّ(٩) على كِل المِلا ساد

الّلي بِدا بالزين عَلِّه(١٠)

يْزورني من غير ميعاد

ويخالِف اقوال اْلِمْجِلِّه(١١)

ما هوب للمعروف يَحَّاد(١٢)

غِرٍّ عسى الخايِن فِدىٍ له

لو يطلب الدنيا له تْقاد

بِمّا عليها في رضاً لِه

الشــــروح

(١) يْرَد: يرجع

(٢) مِضْمِحِلِّه: اضمحلت: ضعفت.

(٣) قصر شَدَّاد: إشارة إلى قصة مدينة إرَم وقصورها الأسطورية المذكورة في القران الكريم التي بناها شداد بن عاد.

(٤) ما تَستِجلِّه: تتنقصه أو تراه قليلاً.

(٥) قْناد: البهار الذي يوضع في القهوة كالهيل أو المسمار.

(٦) يَنْحِذِف: يُقذف.

(٧) لِب الفواد: صميم القلب.

(٨) شَلِّه: حمله وأخذه.

(٩) غِر: صغير السن.

(١٠) عَلِّه: لعل معناها هنا لعله أو أن ذكره عليل طيب الذكر أو جماله فائق كالعطر أو كالنسيم العليل.

(١١) اْلِمْجِلِّه: ناقلوا الكلام من الناس.

(١٢) يَحَّاد: جاحد.