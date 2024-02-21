«حق الليلة» في الشندغة.. برامج شيقة تحتفي بالتراث والتقاليد

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بدء التحضيرات لبرامج الاحتفال بليلة النصف من شعبان ((حق الليلة))، حيث أعدت فعاليات مليئة بالتجارب والأنشطة التراثية التي ستقام في حي الشندغة التاريخي بهدف إبراز أهمية هذا التقليد الشعبي ومكانته في المجتمع المحلي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى صون التراث وتعزيز حضوره على الساحة العالمية. وينظم الحدث بالتزامن مع فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024.

وسيشهد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات ( بين 23 و25 فبراير الجاري)، تنظيم المسار العائلي، الذي يتضمن سلسلة ورش عمل تفاعلية وجولات إرشادية للحي التاريخي، منها: ((صناعة مرية أم شناف))، وكذلك ورش تبرز الأزياء التقليدية الإماراتية، وورشة الحناء، وتشرف عليها د.عذراء خميسة. وسيتمكن الصغار أثناء جولتهم بين البيوت من جمع الهدايا والحلويات وممارسة الألعاب الشعبية مثل ((الكرابي)) و((شد الحبل)).

وسيكون طلبة المدارس خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري على موعد مع جولة واسعة في حي الشندغة التاريخي، يطوفون خلالها بين بيوته وأجنحة متحف الشندغة، ويخوضون فيها عديد التجارب الممتعة التي تقدمها الهيئة ضمن مسار ((حق الليلة)) التعليمي، ويتضمن ذلك زيارة ((مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية)) الذي يُعد منصة ثقافية مبتكرة للاحتفاء بالتراث والحرف التقليدية، مثل: ((قرض البرقع)) و((التلي)) و((الحياكة)) و((سف الخوص))، وغيرها، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة التي يستضيفها بيت ((الحرف التقليدية))، الذي يمنحهم فرصة استكشاف الحرف اليدوية وأنواعها واستخداماتها المتنوعة، وبيت ((المجوهرات التقليدية))، حيث يتعرفون فيه إلى أنواع المجوهرات التقليدية وطرق تصميمها المختلفة، بينما يمنحهم بيت ((الإيمان والحياة)) نظرة عميقة على المعاني الإنسانية والاجتماعية التي يزخر بها التراث الإماراتي.

حرص

وفي هذا الإطار، لفت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة في ((دبي للثقافة))، إلى حرص الهيئة على نشر الوعي بالعادات والتقاليد الشعبية التي تسهم في توطيد الترابط الأسري، وقال: ((يعكس الاحتفال بـ((حق الليلة)) اهتمام الهيئة بالمحافظة على الفلكلور الإماراتي وتعزيز علاقة الأجيال القادمة بالتراث المحلي، وتعريفهم بأبرز قيمنا المجتمعية التي تعبر عن الكرم والمحبة وروح التسامح وزرع الألفة بين أبناء المجتمع))، منوهاً بأن ((حق الليلة)) وما يرافقها من مظاهر البهجة والفرح تُعد فرصة لإثراء معارف الأطفال بعناصر التراث المحلي ومكوناته وترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تمكينهم من استكشاف تفاصيل متحف الشندغة، وبرامجه.

فعاليات

ويتزامن الاحتفال بـ((حق الليلة)) مع استضافة حي الشندغة التاريخي النسخة الـ12 من فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي ستقام خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مبدع من الإمارات والمنطقة والعالم، وستشهد عرض أكثر من 100 عمل فني سيتم توزيعها على 14 بيتاً.. وسيتمكن زوار الحدث من الحصول على باقات خاصة من تذاكر متحف الشندغة، ما يشكل فرصة فريدة لاستكشاف أجنحته ومقتنياته الفريدة.