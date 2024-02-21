«شارك تانك دبي».. رافعة إبداعية اقتصادية تثري التنمية الثقافية

أبعاد ومضامين فكرية مجتمعية مسكونة بروح المسؤولية والتركيز على تمكين الشباب وتحفيزهم وإلهامهم، ينطوي عليها برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، إذ يغتني بجرعات ترفيهية واقتصادية وفكرية ومعرفية بناءة، ويحمل رسالة فريدة من نوعها تجسد حقيقة توجهات تلفزيون دبي، و((دبي للإعلام)) بوجه عام، في الحرص على تقديم نتاجات إعلامية ومعرفية تتسم بجاذبية قوالبها ومدارسها، وكذا بثراء وإيجابية غاياتها وتميزها بالمضمون النوعي المسؤول الذي يتصدى لطوفان النتاجات الرقمية غير المجدية، ويعزز مدارك ووعي الشباب في مجالات ريادة الأعمال وثقافة النجاح، من خلال تقديم وتبني نماذج اقتصادية ناشئة مؤهلة للمشاركة في مسارات النهوض بركب التنمية ضمن مجتمعاتها.

معارف وإلهام

يعكس ((شارك تانك دبي)) مناخ الأعمال في دبي، ويبرهن بفضل ما يشتمل عليه ويحمله من رؤى أنه أكثر من برنامج اقتصادي متخصص بالرواد وأصحاب الشركات الناشئة والتوجهات الاستثمارية، ففور متابعة مجرياته وتفحص مراميه وتفاصيل فقرات حلقاته، يتثبت المشاهد من كونه معرفياً وثقافياً في أعماقه عبر إرشاداته المنسابة في توليفات أخاذة تستقطب انتباه رواد الأعمال الشباب، فتجعلهم يستشعرون قيمة النجاح والتجريب وضرورة المحاولة والتسلح بالإصرار والتفكير المدروس الممنهج.

وعلى هذا الأساس، يبدو ((شارك تانك دبي)) برنامج معارف وإلهام يهدي شبابنا العربي أبجديات النجاح الحياتي والمهني الاستثماري، ويعلّمهم كيفيات كسب التحدي وخوض المغامرة وتجسيد الأفكار واقعاً مهنياً ناجحاً.

مشاهدات عالية

إن تلك السمات والركائز، بجانب نسب مشاهدات ((شارك تانك دبي)) العالية على شاشة التلفزيون، جعلت البرنامج جديراً بتحقيق انتشار وشعبية واسعين ضمن الفضاءات الرقمية، حيث أصبح يبرز ويروج بتنامٍ وتأثير مشهودين في هذه العوالم، لما ينطوي عليه من نصائح وعِبر وجرعات معرفية وترفيهية ملهمة، ولما يختزنه من تجارب وخبرات وروح تحدٍ ومغامرة وإصرار، علاوة على منحه الجميع في السياق، والشباب خاصة، دروساً في ثقافة النجاح والقدرة على تخطي الصعاب في مشروعاتهم وخياراتهم الحياتية شتى.

لا مستحيل

ليس خافياً أن ((شارك تانك دبي)) يمثل نموذجاً متميزاً لنوعية البرامج التي تتمحور حول ريادة الأعمال وتفتح آفاقاً أوسع لفئة الشباب، خاصة بفضل ما يضمه من محاور ثرية شائقة تحفز شغف المتابعين وتجعلهم مأخوذين بمشهديات مضامينه وحلقاته الغنية بالدروس والقصص اللافتة الحافلة بحكايات شباب وأزواج وأصدقاء وشركاء تقودهم الجرأة والطموحات لخوض غمار التجارب الاستثمارية، مقتدين بثقافة مكينة متجذرة في دبي كدستور حياة، مفادها: لا مستحيل.. ولكل مجتهد نصيب.

ففي عوالم وفقرات حلقات برنامج ((شارك تانك دبي))، نتعرف في كل أسبوع إلى رواية جديدة مع كل متسابق، تشعرنا وتنبئنا بتصميم وقدرة هؤلاء على ترجمة أفكارهم وأحلامهم التجارية واقعاً مشهوداً، بينما هم يؤمنون بذواتهم ومهاراتهم ويحرصون على توظيفها بشكل خلاق يغتنم ويستثمر واقع الفرص وبيئات العمل والإبداع المثالية المتوافرة في دبي، خاصة وأنهم يجدون أنفسهم مملوئين بالترقب والحماس عند رؤية لجنة التحكيم التي لا تنفك ترسم البسمة على وجوه مستثمرين في بدايات مشوارهم، إثر مفاوضات وتلميحات وتساؤلات ومدارات شد وجذب تتكلل أخيراً بعقد الصفقات وتقديم الدعم.

وفي غمرة تلك المشاهد واللحظات، يتملكنا الإحساس بقيمة وسحر العزيمة والثقة الباديتين في محيا ونظرات الشباب المغامرين، خاصة بعد حصدهم النجاح والفوز ونيل الموافقة على التمويل (جزئياً أو كلياً) من المحكمين، المجربين والخبراء في عالم الاستثمار؛ إذ إن فيصل بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي، أسس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز)) وأمانات القابضة، التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن أميرة سجواني رائدة أعمال إماراتية تشغل منصب العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري بدولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ((بريبكو))، وتعد نموذجاً يحتذى في القيادة والنجاح، وقدوة للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال.

وأما إيلي خوري، فهو صاحب خبرة عمرها 30 عاماً في مجال التسويق وعالم الاستثمار، أسس شركة ((فيفيوم هولدينج)) ويوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة.

ويقود يوسف حماد، الشريك الإداري في ((بيكو كابيتال))، استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وهناك أخيراً، نور سويد، التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، وأسست شركة ((غلوبال فينتشرز))، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها في النمو والامتياز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واختيرت كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة فوربس في عام 2018.

معانٍ وقيم

إن ((شارك تانك دبي)) مفعم بأجواء الحماس والقوة والأمل، ويحمل منظومة معانٍ وفوائد محورية، على رأسها ترسيخ توجهات وأجندات تمكين المرأة، وتشجيع شاباتنا العربيات على إثبات جدارتهن وبرهنة قدرتهن على العطاء المتميز، علاوة على إحكام تركيز اهتمام الجميع نحو قيمة الاستثمار والربح بالاقتران مع مراعاة قيم الاستدامة وحفظ مقدرات بيئتنا والتمسك بثقافة العطاء والتميز والشراكة.

يستحق هذا البرنامج، بحق، الاحتفاء به، فهو يسرد تفاصيل الروائع الكامنة في روح دبي الحاضرة المبدعة الرائدة، ويبني جيلاً مسؤولاً عالي التأهيل ينهض بمهام التقدم المجتمعي، كما يرسخ ثقافة حب التميز والعمل، ويوقظ مكامن القوة في نفوسنا، ويهدينا درساً جوهرياً بشأن كيفيات التطوير البنيوي وماهيات جعل الاقتصاد والأعمال والاستثمار، دائماً وأبداً، قلب حكايات ومسارات ارتقائنا ونبض مجتمعاتنا وسندها ورافعة تقدمها حين نحسن التعاطي في حقولها وتوظيف ثمارها ومرتكزاتها بأوجه صائبة ومتقنة، ذلك كونها في العمق الركيزة المثالية للتنمية الثقافية والمجتمعية الشاملة، وميكانيزم استراتيجيات الاقتصاد الإبداعي الناجحة.