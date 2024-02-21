تحت شعار «استشراف» .. انطلاق معرض «الإمارات للفنون التشكيلية» الـ 39

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، المعرض السنوي 39 لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية والذي يقام في متحف الشارقة للفنون تحت شعار ((استشراف)).

وتجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في أروقة المعرض، مطلعاً على الأعمال المشاركة من مختلف المدارس الفنية وتخصصاتها التي جسّدها الفنانون من التصوير والرسم الزيتي والمائي والأكريليك والتصوير الفوتوغرافي والأعمال التركيبية والسيراميك والنحت المتنوع ومحاكاة الطبيعة مثل البحر والصحراء، وغيرها من المفاهيم الفنية التي تعكس ثراء المعرض وتنوعه من دورة إلى أخرى.

واستمع رئيس مكتب سمو الحاكم، إلى شروحات مفصلة من الفنانين المشاركين عن أعمالهم، وما تعكسه من مفاهيم فنية وطرق إعداد وعرض وتقنيات مختلفة، وما تمثله من أهمية في التجارب الشخصية لهم وتطورها، مما يُثري المعرض السنوي للجمعية كأحد الأحداث الفنية المميزة التي تزيّن المشهد الفني في إمارة الشارقة.

55 فناناً

ويشارك في المعرض في دورته هذا العام والتي تقام بالتعاون مع دائرة الثقافة وهيئة الشارقة للمتاحف، وتستمر في الفترة من 21 فبراير الجاري حتى 21 أبريل المقبل، 55 فناناً من الفنانين المواطنين الرواد في الحركة التشكيلية الإماراتية والمقيمين من أعضاء الجمعية ليقدموا 130 عملاً فنياً متنوعاً، إلى جانب مشاركة كل من الفنانين: محمود الرمحي وأحمد شريف وناصر نصر الله كقيّمين على المعرض.

كما يشهد المعرض مشاركة طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة بعدد من الأعمال الفنية التي تبرز إبداعاتهم في هذا الحدث الفني الكبير، وإثراء تجربتهم وعرض مواهبهم وتبادل الخبرات مع الفنانين الآخرين من المشاركين، بجانب تحفيز الحوار الثقافي والفني في المجتمع المحلي، وتأثير دور المؤسسات التعليمية وتأثرها بحركة الفن بالشارقة. وعلى هامش افتتاح المعرض، كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، الفنان أحمد حيلوز، والفنان عبد الكريم سكر.

وكان الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية قد ألقى عقب افتتاح المعرض كلمة تناول فيها الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحركة التشكيلية الإماراتية، وتشجيع الفنانين في كافة المجالات على العطاء المستمر.

كما قدم الشكر والتقدير إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تفضله بتشريف وافتتاح المعرض السنوي وتكريم الفنانين، وجميع شركاء وداعمي الجمعية في كافة فعالياتها وأنشطتها والمشاركين.