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سكورسيزي يحصد جائزة «الذهبي الفخري» في «برلين السينمائي»

2/21/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مُنح المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، أول من أمس، جائزة الدب الذهبي الفخري لمهرجان برلين السينمائي الدولي تقديراً لإنجازاته على مدار حياته. وقال المخرج فيم فيندرز في خطاب لسكورسيزي: من خلال أفلامه، طور أسلوباً فريداً على مدار نصف القرن الماضي.

وكان سكورسيزي يناضل دائماً من أجل استقلاله وأفكاره الفنية. وبعد حفل توزيع الجوائز، تم عرض فيلم سكورسيزي المثير لعام 2006 بعنوان ((المغادرون)). وكان سكورسيزي نفسه متفائلاً بشأن مستقبل السينما.

ومن وجهة نظر سكورسيزي، فإن مهرجانات مثل مهرجان برلين السينمائي الدولي هي المكان الذي يمكن فيه اكتشاف صانعي أفلام جدد.

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