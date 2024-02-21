سكورسيزي يحصد جائزة «الذهبي الفخري» في «برلين السينمائي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
مُنح المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، أول من أمس، جائزة الدب الذهبي الفخري لمهرجان برلين السينمائي الدولي تقديراً لإنجازاته على مدار حياته. وقال المخرج فيم فيندرز في خطاب لسكورسيزي: من خلال أفلامه، طور أسلوباً فريداً على مدار نصف القرن الماضي.
وكان سكورسيزي يناضل دائماً من أجل استقلاله وأفكاره الفنية. وبعد حفل توزيع الجوائز، تم عرض فيلم سكورسيزي المثير لعام 2006 بعنوان ((المغادرون)). وكان سكورسيزي نفسه متفائلاً بشأن مستقبل السينما.
ومن وجهة نظر سكورسيزي، فإن مهرجانات مثل مهرجان برلين السينمائي الدولي هي المكان الذي يمكن فيه اكتشاف صانعي أفلام جدد.
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