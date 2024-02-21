مبادرات الترجمة تعزّز مكانة الأدب الإماراتي عالمياً

الترجمة هي عملية نقل أفكار النصوص ومعانيها من لغة إلى أخرى، وتعد أداة مهمة في عالم الأدب، إذ تسمح للكتّاب والقراء من مختلف الثقافات واللغات الاستفادة من الأعمال الأدبية المكتوبة بلغات أخرى، مشكّلة جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات، يمكنها من التعرف إلى تجارب الآخرين وفهم وجهات نظرهم.

وأصبح الأدب في دولة الإمارات يعزز حضوره ومكانته، أكثر وأكثر، مع ألوان المبادرات المتخصصة في الترجمة إلى العديد من اللغات العالمية.

دور كبير

وتؤدي الترجمة دوراً حاسماً في تنمية الأدب والثقافة، فبفضلها يتسنى للأعمال الأدبية الأصلية أن تجتاز حدود اللغة والخريطة، وتصل إلى القرّاء في مختلف أرجاء العالم.

وحول أهمية الترجمة في التعريف بالأدب الإماراتي والأدباء والشعراء، أوضحت الكاتبة الإماراتية صالحة غابش، أن الترجمة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز انتشار الكاتب العربي عالمياً، لكن من المهم معرفة ما الذي تتم ترجمته، مؤكدة أنه يتعين دراسة ذهنية القارئ والمتلقي الذي ستتم ترجمة الكتب له.

وأضافت: ((علينا أن ندرس ذهنية القارئ واستعداده لاستقبال هذه الترجمة، واللغة التي نستخدمها أيضاً، فلا يوجد ما يسمى بالترجمة الحرفية، توجد ترجمة لروح العمل، وهنا يجب مراعاة ذهنية القارئ، فالأوروبي يختلف عن الجنوب أفريقي، وهكذا، فالرواية نفسها التي يمكن ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية قد تكون قريبة منه ويتقبلها، أما القارئ من أمريكا اللاتينية مثلاً فإنه يعرف اللغة الإنجليزية، لكن ربما لا تصل له روح الكتاب نفسه؛ لذا يجب مراعاة ما الذي تتم ترجمته بشكل كبير، لأنه أمر معقد، ويجب أن يكون المترجم على مستوى هذا التعقيد، ويكون واعياً للقارئ والمتلقي)).

تقارب

وأكدت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، أنه من خلال الترجمة تمت الإجابة عن العديد من الأسئلة حول الأدب الإماراتي، فمثلاً عندما نسافر ونشارك في الملتقيات العالمية فإن أول سؤال يطرح هو: ماذا تكتب المرأة الشاعرة؟ فهم إلى حد ما لا يزالون يتقصون المعرفة حول الشاعرة والكاتبة الإماراتية ومدى قربها أو بعدها مما يكتبونه ويقدمونه في بلدانهم وطبقاً لبيئتهم وهوياتهم.

وقالت: ((نشعر بتقارب كبير بين العمل الذي تطرحه المرأة الإماراتية والإيطالية والإسبانية، وما تحدثه الترجمة هو فكرة هذا التقارب، وإننا جميعاً نحمل هموماً مشتركة، والترجمة هي الإجابات التي ترينا مدى التقارب بيننا)).

وأكدت المطيري، أنه يجب التفكير فيما يمكن أن نتركه نحن الكتّاب، وهنا تبدأ مسؤولية اختيار الأعمال التي ستترجم، وما الذي ستقدمه للآخر. وأشارت إلى أن الأفكار التي نقدمها ليست كلها قابلة للطرح في المحافل العالمية أو تصلح ترجمتها، نظراً لخصوصيتها الشديدة، حتى إن بعض الأفكار لا يلقى قبولاً من المجتمع المحلي، فما بالنا بإمكانية ترجمتها؟! وهنا أعود إلى فكرة تقدير ما الذي نحتاج أن نترجمه ونوصله للآخر عنا وعن ثقافتنا.

ثقافة

بدوره، أكّد الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، أن الترجمة ((حضور))، فهي اليوم تنقل المادة الروائية أو الشعرية أياً كان نوع الثقافة المنقولة، إلى المجتمعات الأخرى، مسجلة حضوراً، لا مجرد نقل للحكايات أو الشعر أو غيره، فمن خلال الترجمة تتعرف الشعوب الأخرى علينا نحن الكتّاب وأصحاب الأقلام، وعلى ثقافة بلدنا، وهذا هدف مهم جداً من وراء الترجمة، تماماً كما حدث معنا وتأثرنا منذ صغرنا بكبار الكتّاب الأجانب من خلال كتبهم ورواياتهم المترجمة وصقلت فينا الكثير.