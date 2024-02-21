66 ورشة تكشف أسرار التصوير في «إكسبوجر»

تستعد فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، التي تقام من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل في ((مركز إكسبو الشارقة))، لإثراء مهارات عشاق التصوير المحترفين والواعدين والهواة والارتقاء بقدراتهم الإبداعية من خلال تقديم 66 ورشة عمل وبرامج تعليمية وجلسات نقاش جماعية تغطي موضوعات مختلفة في عالم التصوير، منها الإضاءة والتركيب وتقنيات التصوير بالهاتف، وغيرها، يستعرض فيها 27 خبيراً دولياً خلاصة خبراتهم في 164 ساعة من التعليم المكثف، على منصة المهرجان التي تمتد على مساحة 32.888 متراً مربعاً.

ومع اكتمال التجهيزات لإطلاق المهرجان، الذي ينظمه ((المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة))، يضيف ((إكسبوجر 2024)) إلى تجاربه المتنوعة مجالات جديدة لتقديم فرصة تعليمية شاملة تغطي الإخراج والإنتاج السينمائي وحزمة برامج أدوبي لتحرير الفيديو.

خبراء ((أدوبي))

ويقدم المهرجان فرصة فريدة للتعلم من مختبرات أدوبي، عملاق الفنون المرئية العالمي، حيث يتمكن المشاركون من خلال 10 جلسات تدريبية من تطوير مهاراتهم في مجال التصوير السينمائي والتحرير بعد الإنتاج، وما بعد الإنتاج، رفقة نخبة من رواد عالم الفيديو، مثل ويل تايلور ونيكو مورينو. أما جوليان كوست وكاترين آيسمان فتختتمان سلسلة البرامج التعليمية لمختبرات أدوبي بـ((الجودة والإبداع والتحكم)) بعد استكشاف الجوانب الأساسية من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

ومن ورش العمل التي ينظمها المهرجان 49 جلسة تدريبية عملية يديرها نخبة من الخبراء الدوليين، منهم المصور روب إيرفينغ، الذي يقدم عدداً من ورش العمل المهنية، منها ((وجهات نظر منيرة: ورشة عن الإضاءة في التصوير))، و((التصوير بالهاتف))، و((فهم تركيب الصور))، و((لماذا نختار الإعدادات اليدوية وصيغة ملفات RAW))، معرِّفاً المشاركين على جوانب متخصصة من فن التصوير. ويشارك المصور رولاند بوكريفكا خبرته في موضوعات متنوعة، منها: ((احتراف التحكم بسرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات)).

عناصر تراث

ولا يغيب التراث والأصالة عن ورش وجلسات المهرجان، إذ يقدم المصور ريشارد والدينغ محاضرة عن ((التصوير التراثي)) للتعمق في جوانب التقاط جوهر التراث الثقافي بعدسة الكاميرا. أما المصور كريس كو، فيغطي موضوعات متنوعة، منها كيف تصور مشروعاً شخصياً، ومهارات تحرير الصور، مقدماً دليلاً عملياً حول الجوانب الإبداعية والتقنية لفن التصوير، بينما يستكشف المصور محمد محيسن مفهوم الزمن في فن التصوير في لقاء بعنوان ((لحظات عبر الزمن)) لالتقاط اللحظات السريعة العابرة بعدسة الكاميرا، في حين يوجه المصور فرانك ميو المشاركين نحو التميز في عالم التصوير الذي يشهد منافسة كبيرة ويقدم لهم نصائح عملية في ((الانفصال الإبداعي في سوق تنافسي)).

وتمتد التجربة التعليمية الفريدة التي يقدمها ((إكسبوجر 2024)) إلى ما وراء ورش العمل التقليدية في عدد من جلسات النقاش الجماعية التي يقدمها قادة صناعة التصوير.