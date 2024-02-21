بيوت العريش.. تراث غني بالقصص والجماليات

لا يزال الحنين يشد عبدالله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، إلى بيت العريش الذي يتم تشييده من سعف النخيل، وقد أصبح هذا النوع من ((البيوت)) جزءاً أصيلاً من التاريخ العريق والتراث الذي يحافظ عليه أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، رغم التطور الحديث في البنيان والمعمار.

أشكال متنوعة

وشكلت ((بيوت العريش)) نسبة كبيرة من المساكن في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى وقت ليس بالبعيد، واعتمدت في بنائها على سعف النخيل على نحو رئيسي، متخذة أشكالاً منوعة ما بين المربع والمستطيل مع مراعاة التهوية بتخصيص نوافذ وأبواب صغيرة الحجم.

عملية التشييد

واشتهر هذا النوع من المنازل في الزمن القديم بشكل كبير جداً بين أبناء المجتمع الإماراتي، ومع تعدد الأشكال والمساحات الخاصة، إلا أنها جميعاً تتكون من أساسيات متشابهة في المواد والشكل المعماري النهائي، وتتم عملية التشييد على مراحل مدروسة، حيث يتم حفر خندق صغير حسب المساحة المطلوبة، وبالتالي يرص الجريد بشكل طولي، ثم يُردم الخندق بالحجارة الصغيرة والطين الممزوج مع الماء، وبعد ذلك يُرص الجريد مجدداً، لكن بشكل عرضي على مسافات متساوية ومتباعدة نسبياً، وتُربط عن طريق الحبال لجعل البناء محكماً، وتثبّت كافة أركانه بأنصاف من جذوع النخيل، ويتم تغطية السقف بالدعن، والدعن عبارة عن جريد مرصوص ومُحكم بحبال شكّلت منه قطعة واحدة متماسكة يتم تثبيته بأركان العريش، ويوضع سعف النخيل بشكل متداخل فيه، حتى يحجب أشعة الشمس.

((الطربال))

وفي فصل الشتاء يتم تغطية بيوت العريش بقماش يطلق عليه اسم ((الطربال))، وهو مصنوع من القطن والنايلون، ليمنع دخول الأمطار إلى أثاث البيت، وكلما اقترب فصل الصيف واشتدت حرارته يجمع كبار السن الذين عاشوا فترتي ما قبل النفط وما بعده قاسم مشترك هو الحنين إلى الأيام الخوالي وتذكر الماضي وكيف قضوا الصيف بحره اللافح تحت ظلال ((العرشان)) قبل تركها والانتقال إلى فلل ومساكن مكيفة ومجهزة بأحدث الكماليات.

استذكار الماضي

ويشير عبدالله الفلاسي إلى أن الانتقال للمساكن الحديثة والمجهزة بأفضل سبل الراحة لم يوقف أبناء الإمارات عبر الأجيال المختلفة عن المحافظة على الماضي التليد والمرتبط بكل ما أنجزه الآباء والأجداد في حياتهم السابقة، حيث يحرص كثيرون على استذكار تلك الفترة، حتى وإن لم يعيشوها، من خلال تخصيص هذا النوع من ((البيوت)) في المزارع والاستراحات التي تقضي فيها العائلات جزءاً من أوقات الإجازات والعطلات الرسمية، زيادة على اهتمام بعض المؤسسات في الدولة بتشييد ((بيوت العريش)) خلال الفعاليات الوطنية والأنشطة المجتمعية والرياضية والثقافية، ومن بين تلك المؤسسات أندية الهجن في دولة الإمارات.

اهتمام كبير

ويقول الفلاسي: إن نادي دبي لسباقات الهجن واحد من تلك المؤسسات التي تهتم بالتراث، وقد درج النادي سنوياً على تخصيص ((بيوت العريش)) في فعالياته بالمرموم استلهاماً من الماضي العريق، وتجد هذه ((البيوت)) اهتماماً كبيراً من أبناء الإمارات والمقيمين العرب والسياح الأجانب.

طقوس وحنين

ويؤكد الفلاسي استمرار الارتباط بـ((بيوت العريش))، واعتبرها متنفساً مهماً للمواطنين في مختلف الأجواء، سواء كان ذلك صيفاً أو شتاءً أو خريفاً، وكل فصل له طقوسه في ((بيوت العريش))، ويزيد الحنين أكثر في فصل الصيف، خاصة لكبار السن الذين لا ينقطعون عن المكان الذي يجدون فيه ((بيوت العريش)).

أصالة متجددة

ومهنة تشييد بيوت العريش لا تشيخ رغم تراجعها في بعض الأماكن، لكنها لا تزال حاضرة وبقوة، كما أثبت العلم مؤخراً أنها الأسلم والأفضل على صحة الإنسان، ويتزايد الطلب على بيوت العريش مؤخراً حتى على مستوى الأفراد، إذ يطلب عدد كبير من المواطنين بناء عريش لهم داخل الفلل والمساكن الشعبية، نظراً لعشقهم لتراث الآباء والأجداد، ويزداد الطلب عليها في فصل الصيف وأوقات المهرجانات والمناسبات، وتطلبها المؤسسات الحكومية والمدارس والمراكز التجارية، إذ تبهر الزائرين والسياح الأجانب، كما درجت عليها بعض الفنادق والمنتجعات الفخمة داخل الدولة بناءً على طلب من إداراتها، نظراً لشدة إقبال السياح عليها، خاصة على الشواطئ وحول أحواض السباحة وفي الحدائق وفي أماكن تناول الطعام.

أدوات المهنة

وفي السنوات العشر الماضية أخذت تظهر بيوت العريش الراقية في حدائق المنازل والقصور، وأصبح وجودها ضرورياً في المدن بعدما كانت تقتصر في السابق على مناطق ((المقيظ)).

وتتوفر أدوات المهنة والمواد الخام في السوق، ولا يستغرق تشييد بيت العريش يوماً واحداً من الصباح إلى المساء، وتكلفته مناسبة، وتختلف حسب المساحة والتصميم.