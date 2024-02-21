وديان الإمارات.. وجهات عشاق المغامرات ومحبي الطبيعة

تتوزع الوديان على مناطق ونواح عديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضيف طابعاً جمالياً طبيعياً، حيث تعتبر الوديان من الأماكن التي تستقطب الكثيرين من مختلف أنحاء العالم، وهي من المظاهر الطبيعية التي تتشكل نتيجة هطول الأمطار، وأحياناً قد تجف إلا أن الماء يجري بها بشكل متواصل عند سقوط المطر وتتحول في بعض الأحيان إلى سيول خطيرة، لذا يتوجب اختيار الأوقات المناسبة لزيارتها والاستمتاع بجمالياتها وسحر الطبيعة حولها، ومن خلال مشروع الجمع الميداني لتسجيل التاريخ الشفاهي بـ((مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث))، قمنا بتسجيل عدة مقابلات مع كبار السن، والذين تحدثوا عن أشهر تلك الوديان المعروفة وغير المعروفة في الدولة، وأول هذه الوديان هو وادي شيص الذي يُعد أحد أجمل الوديان في الإمارات، فهو من الوجهات السياحية المميزة، حيث تخوض رحلة استكشافية ممتعة فيه، إضافة للتنزه بين المعالم الأثرية والتعرف على أنواع النباتات والأشجار المختلفة ذات اللون الأخضر اللامع الذي ينقلك إلى مخيلة أخرى ساحرة بجمال الطبيعة الخلابة.

ويقول الوالد حسن علي الحمدي اليماحي من أهالي منطقة الطويين التابعة لإمارة الفجيرة: عندما تزور منطقة شيص يتوجب عليك في بادئ الأمر التنقل بسيارة تحوي خاصية الدفع الرباعي، وذلك لأن طرق الوادي تحتوي على مسارات كثيرة بين الجبال يصعب التجول بها سيراً على الأقدام، ومنها الممرات الطبيعية الجبلية الضيقة؛ ولم يتوقف الوالد حسن اليماحي عن وصف وادي شيص فقط بل إنه تحدث أيضاً عن وادي العقة، وقال بأن تسميته جاءت بسبب أنه وادٍ صغير جداً ينحدر من الجبل، ومن أهم صفاته أنه خفيف التدفق.

ومن الوديان المشهورة أيضاً في الإمارات وادي شوكة، والذي تم تصنيفه في لائحة أشهر وديان الإمارات، فهو يستقطب نسبة كبيرة من الزوار القادمين من نواحٍ مختلفة في الدولة، حيث يعتبر من الوجهات السياحية المثالية في إمارة رأس الخيمة لاحتوائه على مقومات عديدة للسياحة. يمتاز وادي شوكة بموقعه الاستراتيجي المميز، والذي يسهل الوصول إليه من نواحي الإمارة.

ومن أشهر الوديان أيضاً وادي الوريعة، حيث يوجد في إمارة الفجيرة ويمكن اعتباره من الوديان التي تشكل محمية جبلية من الطبيعة الخلابة، والتي أعلن عنها للمرة الأولى في سنة 2009، ولعل أهم ما يميز محمية وادي الوريعة هو امتدادها على مساحة واسعة واعتبارها من المصادر الطبيعية الهامة للمياه العذبة.

ويعتبر وادي حام من أكثر الوديان اتساعاً وطولاً في الإمارات، حيث يصل امتداده إلى 30 كيلو متراً تقريباً، ويشكل نقطة التقاء مع ثلاثة من الوديان المتفرعة، كما أنه يمر بثلاث نواحٍ من الإمارات المختلفة، والتي تتمثل في رأس الخيمة والفجيرة والشارقة.

وتنبت الكثير من الأعشاب والنباتات النادرة في الوديان، وتستخدم لكثير من علاجات الأمراض سابقاً، ومن أشهر النباتات التي تنبت في الوديان، كما قال لنا الوالد علي اليماحي، عشبة ((غته)) والسقب والنغش.