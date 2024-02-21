«أبواب دبي التاريخية وزخارفها».. روائع المعمار التقليدي وأسراره

يروي كتاب ((أبواب دبي التاريخية وزخارفها)) للمؤلف سعيد عبدالله الوايل، جمال وروعة الأبواب القديمة وتفاصيل عن العمارة في الإمارة.

وسعيد عبدالله الوايل له مجموعة من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة التي تهتم بالنواحي الجمالية والتاريخية في الفنون الشعبية في الخليج العربي. أنجز الباحث خلال السنوات العشر الأخيرة مشروع حفظ وتوثيق حرفة النجارة التقليدية في الخليج العربي، وما يرتبط بها من صناعة الأبواب والنقوش الخشبية التقليدية في كافة مناطق الخليج وله أيضاً مجموعة من المؤلفات التي ترتبط بالعمارة التاريخية والنقوش التقليدية في الخليج العربي.

أخذت حرفة صناعة الأبواب والأجزاء الخشبية وزخارفها في العمارة التقليدية في دبي – شكلاً من أشكال الفنون التراثية المادية – أهمية خاصة ودوراً بارزاً وحيوياً في تكيف المباني مع الأجواء الخارجية، واستطاع أهل دبي تطويع هذه الحرفة بإبداع وفكر يدعو إلى الإعجاب والوقوف عنده؛ فهو فن عريق كان يؤدي وظائف أساسية في تكيف المبنى مع الظروف والأجواء الخارجية، ويلبي حاجة السكان بقدر معقول، ويحمل في طياته مضامين وأسساً فنية جمالية تنبع من صدق التعبير وتفاعل الإنسان المثمر مع أرضه وبيئته بكافة المعطيات.

إرث حضاري

يسلِّط الكتاب الضوء على الأبواب والأجزاء والقطع الخشبية في العمارة التقليدية في دبي باعتبارها منجزاً إبداعياً وإرثاً حضارياً عظيماً تحقق على هذه الأرض، وعملت على تطويره أجيال من الحرفيين أخذوا على عاتقهم الرقي بهذه الحرفة بما يتوافق مع مختلف الظروف البيئية والاجتماعية والدينية، وهذه الشريحة من الحرفيين هي التي اعتمد عليها الكاتب في بناء دراسته هذه، حيث أخذ عنهم من خلال لقاءات موثقة تاريخ حرفة النجارة وأصولها، وأنواع الأخشاب المستخدمة في النجارة ومميزاتها ومصادرها، والطرق التقليدية التي كانت متبعة في عمل الأبواب والشبابيك بأنواعها المختلفة. كذلك اهتم الباحث بدراسة الرموز والنقوش الخشبية التي حملتها تلك الأجزاء من حيث مصادرها ومسمياتها المحلية عند الحرفيين، وأساليب النقش التي كانوا يستخدمونها، والأجزاء التي اهتم الحرفيون بنقشها.