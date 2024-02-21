بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين السبت في العين

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مواصلة الاستعدادات لانطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ستقام بعد غدٍ في القاعة الرياضية بجامعة الإمارات بالعين، وبمشاركة نخبة من اللاعبين الناشئين.

وتحظى البطولة، التي تمثل أولى منافسات الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الجديد، باهتمام بالغ في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة ولا سيّما بين فئات البراعم والشباب، وتتيح أمام المشاركين ضمن الفئات العمرية والوزنية المختلفة فرصة لاستعراض مهاراتهم وصقل قدراتهم.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: ((يسرنا تنظيم أولى فعاليات الموسم الجديد من منافسات الفنون القتالية المختلطة في العين، وإفساح المجال أمام المواهب لبدء موسمهم واختبار مهاراتهم وجهوزيتهم للتنافس مع أفضل الرياضيين)).

وأضاف الظاهري: شهد الموسم الماضي العديد من المحطات المشرفة لرياضة الفنون القتالية المختلطة الإماراتية، ونجحت أبوظبي في تنظيم واستضافة كبرى بطولات الرياضة وعلى رأسها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أغسطس الماضي، والتي حظيت بإشادة العالم أجمع، ونحرص على أن يكون موسمنا الجديد امتداداً للنجاحات الأخيرة، بما يتماشى مع خطط الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة، والتأكيد على ريادة أبوظبي عاصمة عالمية لها والوجهة المفضلة لنجوم وأبطال اللعبة.

وقالت البطلة غلا الحمادي، من أكاديمية أدما الإماراتية: تسعدني المشاركة في أولى بطولات الموسم الجديد واستعراض مهاراتي، وخصوصاً أنني كنت أتدرب بشكلٍ مكثّف في الأسابيع القليلة الماضية، كما لن أفوّت فرصة المشاركة في جميع بطولات الموسم الرياضي وأتطلع قدماً إلى بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين وأسعى لأن أحافظ على لقبي الذي حققته العام الماضي.

وقال كارل بوث مدرب أكاديمية أدما: فريقنا متحمس ومستعد للمشاركة في البطولة والموسم الجديد، ونثق بقدرته على التفوق في الأداء عما قدمه العام الماضي، وتوفر البطولة منصة تساعد الرياضيين على تحقيق مساعيهم في عالم الرياضة، وأتمنى التوفيق لعناصر الفريق وجميع المشاركين.

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