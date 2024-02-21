كالينسكايا تقصي أوستابينكو وتضرب موعداً مع غوف في ربع نهائي «تنس دبي»

أقصت الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40، اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 9، وبطلة نسخة 2022، من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد 4-6 و5-7، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لحساب الدور الثالث.

وضربت كالينسكايا القادمة من الدور التأهيلي، موعداً في ربع النهائي اليوم، مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3 عالمياً، والتي تأهلت بصعوبة على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 36، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 2 - 6 و6 - 4 و6 - 3.

وتأهلت النجمة الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً، إلى ربع النهائي، بفوزها بصعوبة على البولندية ماغدالينا فريتش المصنفة 53، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7 - 6، و3 - 6، و6 - 4، في ساعتين و41 دقيقة، وتلتقي ريباكينا في ربع النهائي مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26، التي فجرت مفاجأة بإقصائها اليونانية ماريا سكاري المصنفة 11، بمجموعتين دون رد 6 - 4 و6 - 2.

واعترفت ريباكينا بالصعوبة الكبيرة التي واجهتها لتخطي فريتش، وقالت: سعيدة لأني تمكنت من الفوز، لقد أظهرت قوة بدنية عالية جداً، ولعبت بشكل جيد، لكنها ارتكبت بعض الأخطاء السهلة.

وأوضحت النجمة الكازاخستانية أنها لم تتعود بعد على ملعب البطولة، ما جعلها تواجه بعض الصعوبات في اللعب، إضافة إلى توقيت المباراة، الذي زاد من شعورها بالتعب.

وأعربت ريباكينا عن سعادتها بتحقيق الفوز رقم 17 هذا العام، والخامس في ربع النهائي، وقالت إنه لا أحد توقع أن تخوض هذا الكم الهائل من المباريات في الأسبوعين الماضيين. وأضافت: سعيدة لأنني ما زلت أفوز بالمباريات، لكن لا أعلم إلى أي مدى يمكنني الضغط، وإلى أي مدى يمكنني التعافي بعد هذه المباراة، مهما حدث هذا الأسبوع، أعلم أن هناك بطولات أخرى في الفترة المقبلة، أنا لست آلة يمكنها العمل كل يوم بنفس الطريقة.

عمل كبير

وصرحت ريباكينا أنها تريد الفوز في كل بطولة تخوضها، وأنها تعلم جيداً كونها قامت بعمل كبير في الأسبوعين الماضيين. ما يجعلها تتطلع للفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وقالت: نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين، في الوقت الحالي، أركز على كل مباراة على حدة، الأمر يزداد صعوبة كل يوم.

من جهتها، أكدت باوليني أنها نجحت في الإطاحة بساكاري، بفضل المستوى القوي الذي ظهرت عليه على مدار شوطي المباراة، وقالت: أعتقد أنني لعبت مباراة قوية، وبتركيز عالٍ جداً، ونجحت في الضغط على ماريا بشكل جيد.

وأوضحت باوليني أن الفوز على لاعبة من المصنفات، يمنحها ثقة في نفسها أكبر، وأضافت: لا أفكر في تصنيف من ألعب ضدها، أفكر فقط في ما يجب أن أفعله في الملعب، اليوم لعبت بشكل جيد، وكذلك المباراتين الأخيرتين، أصبحت أكثر ثقة، وأتطلع إلى المباراة المقبلة.

وأشارت اللاعبة الإيطالية إلى أنها تأقلمت مع أرضية الملعب التي لم تكن تجيد اللعب عليها في السابق، وقالت: لا أحب اللعب على هذه الأرضية السريعة، أتذكر المرة الأولى التي أتيت فيها إلى هنا، لم أستطع اللعب، لا أصدق أنني أستطيع اللعب هذه المرة.

وتمكنت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 8 عالمياً إلى ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15، بمجموعتين دون رد 6 - 2 و6 - 2، وتواجه النجمة التشيكية اليوم، الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22، والتي أقصت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 31، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6 - 3 و3 - 6 و5 - 7.

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