الأسترالي بن أوكونور بطل المرحلة الثالثة من طواف الإمارات

أحرز الدراج الأسترالي بن أوكونور، من فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال الفرنسي، لقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2024، على قمة جبل جيس برأس الخيمة، في النسخة السادسة للطواف، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وسجل بن أوكونور انتصاره الأول بإحدى مراحل طواف الإمارات، وقطع مسافة المرحلة ((مرحلة رأس الخيمة)) البالغة 176 كلم، التي أقيمت، أمس، بزمن قدره 4:16:21 ساعات، وتفوق على مواطنه جاي فاين دراج فريق الإمارات الذي أنهى المرحلة في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث البلجيكي لينارت فان إيتفيل دراج فريق لوتو.

وبعد انتهاء المرحلة الثالثة، حافظ جاي فاين لفريق الإمارات على القميص الأحمر لصدارة الترتيب العام للطواف، واستفاد من حلوله ثانياً في المرحلتين الثانية والثالثة، بإجمالي زمن قدره 7:39:44 ساعات، بفارق 11 ثانية عن بن أكونور الذي قفز إلى وصافة الترتيب، بينما بقى الأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وبطل المرحلة الثانية على بعد 13 ثانية فقط من الصدارة، ما يعزز فرص فريق الإمارات في الفوز بلقب الطواف.

قمة

وتلقى فريق الإمارات ضربة موجعة خلال مرحلة رأس الخيمة بانسحاب البريطاني آدم ييتس، المرشح الأول للفوز بالمرحلة والطواف بسبب الإصابة، حيث اضطر بطل نسخة 2020 إلى الانسحاب قبل 10 كيلومترات على خط النهاية خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل جيس، على إثر إصابة في الكتف تعرض لها نتيجة سقوطه قبل 45 كيلومتراً من نهاية السباق.

ولكن رغم ابتعاد آدم ييتس، إلا أن الفريق قدم أداءً ملحمياً عبر دراجه الدنماركي ميكيل بيرج الذي حافظ على وتيرة الأداء العالية خلال مرحلة الصعود بجبل جيس، حيث تميزت نهاية المرحلة الجبلية الأولى بالسرعة العالية وسلسلة الهجمات المستمرة بمجموعة كبيرة من الدراجين في المقدمة، وحافظ بيرج على زميليه جاي فاين وبراندون ماكنولتي في المقدمة، ليستطيع بن أوكونور الفائز بالمرحلة الانقضاض بسرعة عالية في آخر 1200 متر ووسع الفارق مع بقية الدراجين لكن ليس بالدرجة الكافية، حيث لحقه جاي فاين وأبقى على حظوظ فريق الإمارات في الصدارة، بينما لم يتمكن الكولومبي إينر روبيو بطل نفس المرحلة في العام الماضي من الصمود، رغم هجومه قبل عدة كيلومترات وعاد لينهي المرحلة في المركز التاسع.

وتقدم البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني الإيطالي، إلى صدارة الترتيب بالنقاط وحصل على القميص الأخضر رافعاً رصيده إلى 32 نقطة، بالتساوي مع جاي فاين من فريق الإمارات، كما حافظ ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

أما البلجيكي إيلان فان فيلدر، فقد احتفظ بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب للمرحلة الثانية على التوالي بعد أداء مميز من دراج فريق سودال كويك ستي.

تتويج

وتوّج الفائزين بقمصان المرحلة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس الفريق الدائم للمهام والفعاليات في قيادة شرطة رأس الخيمة، ونايف عبدالعزيز جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات الهوائية، وعبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي في شركة المرجان، وأحمد محمد السادة ممثل الشركة العالمية القابضة، وأليسا بيكولو الرئيس التنفيذي في ايلي، وخالد الشحي الرئيس التنفيذي للعقود والمشتريات في نخيل، ونضال الأشقر مسؤول فعاليات بن حمودة للسيارات، وتم تكريم الجهات: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، شركة المرجان، ديوان رأس الخيمة، وعدد من المتطوعين والمتعاونين في تنظيم المرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز