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85 خيلاً في تاسع سباقات مضمار أبوظبي الليلة

2/21/2024 7:20:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم على مضماره العشبي، حفل سباقه التاسع في الموسم الحالي الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 85 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم.

ويستهل الحفل عند الخامسة مساءً، عبر الشوط الأول المخصص للمبتدئة لمسافة 1600 متر ومشاركة 16 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج وتأكيد قوتها بمجموع جوائز مالية قدرها 80 ألف درهم.

ويقام في الشوط الثاني سباق تكافؤ تصنيف 90-0 لمسافة 1200 متر يبرز فيه التحدي بين 14 من الخيول القوية وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم.

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