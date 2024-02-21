انطلاق سباق مروح للمحامل الشراعية غداً

أعلن مهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في دورته الـ 15، عن انطلاق سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً غداً. وينطلق السباق من ساحل جزيرة البزوم لمسافة 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، وقد بلغ عدد المحامل التي سجلت للمشاركة فيه 90 محملاً.

ويأتي الحدث في إطار السباقات التراثية التي تتضمنها فعاليات المهرجان، فيما تختتم هذه السباقات بعد غد بسباق جنانة للمحامل الشراعية لفئة 22 قدماً.

وتقام منافسات السباقيْن على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

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