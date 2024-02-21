دبي جاهزة لانطلاقة المرحلة الرابعة للطواف اليوم

وضع فريق عمل مرحلة دبي، المكون من ((مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي))، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، خطة متكاملة لمسار طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية بتوقيتاته الزمنية للمناطق السكنية والتجارية والسياحية والمحميات الطبيعية الفريدة التي سيمر بها موكب الطواف الممتدة لمسافة 173 كيلومتراً، تبدأ من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بمختلف المناطق وانتهاءً بمنطقة دبي هاربر، وذلك لضمان انسيابية حركة المركبات في المناطق المتنوعة التي سيمر بها موكب الطواف في دبي، التي تم اختيارها بعناية والتركيز فيها على أبرز وأجمل المناطق السكنية والمعالم السياحية والاستثمارية التي تتميز بها دبي، خلال المرحلة التي تقام اليوم.

وتعتبر مرحلة دبي، وهي المرحلة الرابعة من هذا الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي يشارك فيها 20 فريقاً، وتستمر قرابة 4 ساعات و15 دقيقة، وتم وضع الترتيبات اللازمة لضمان مرور الدراجين وطواقم التحكيم وتأمين السباق، وأيضاً السيارات المرافقة في المناطق التي يمر بها الطواف، من خلال توفير شرطة دبي 300 من أفرادها و150 سيارة.

انطلاقة

وستكون انطلاقة السباق في الساعة 12:30 ظهراً من قرية السباق في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف باتجاه شارع عود ميثاء، ويصل إلى جسر آل مكتوم باتجاه ديرة في الساعة 12:41، ويمر بشارع بني ياس على خور دبي باتجاه منطقة الرأس، ثم يتجه عبر جسر جزر ديرة، حتى يصل إلى ديرة مارينا في الساعة 1:02، ثم يعود الطواف مرة أخرى عبر جسر جزر ديرة باتجاه جسر إنفنتي، ويمر بحي الشندغة التاريخي، ثم يمر عبر شارع الميناء، ثم شارع الوصل، ثم ينعطف إلى شارع الصفا في الساعة 1:19، ويمر ببرج خليفة ودبي مول، ثم ينعطف إلى شارع الأصايل باتجاه منطقة الخليج التجاري في الساعة 1:26 ظهراً.

ويصل موكب الطواف إلى منطقة القوز في الساعة 1:34، ويمر بمحاذاة نادي دبي هيلز للجولف، وهي المنطقة التي سيكون فيها سباق السرعة الأولى (سبرنت 1)، ثم ينعطف إلى منطقة دبي هيلز عبر شارع أم سقيم في الساعة 1:49، ويمر من جوار حديقة دبي للزهور (ميراكل جاردن) الأكبر من نوعها في العالم، التي تضم مجموعة رائعة من المباني والهياكل الشهيرة المكسوة بأكثر من 150 مليون زهرة من 15 ألف نوع، وتبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع.

عبور

ويعبر موكب الطواف شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع القدرة في الساعة 1:56 مروراً بمحاذاة موتور سيتي ونادي دبي للبولو والفروسية ودماك هيلز، ويعبر شارع الإمارات العابر في الساعة 2:04، ويعبر شارع جبل علي - لهباب في الساعة 2:20، وفي محاذاة مضمار القدرة للدراجات الهوائية يبدأ سباق السرعة الثاني ((سبرنت 2)) في الساعة 2:36، ويمر على بحيرات القدرة في الساعة 2:55، ثم يعود موكب الطواف مرة أخرى إلى شارع القدرة في الساعة 3:05، ويمر على مدينة دبي المستدامة والمرابع العربية 2.

ويتجه موكب الطواف إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الساعة 3:40، ثم يتجه إلى شارع الأصايل عبر شارع اليلايس/ جبل علي - الهباب في الساعة 3:44، ويمر بدسكفري جاردنز، ثم حدائق جميرا وجزر جميرا وأبراج بحيرات جميرا وتلال الإمارات من خلال المرور عبر شارعي النسيم والتلال في الساعة 4:03، ويمر على مرتفعات البرشاء عبر شارع الخيل الأول في الساعة 4:12، ثم يتجه إلى شارع أم سقيم في الساعة 4:16، ويمر من أمام مدينة جميرا متجهاً إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الساعة 4:20، ويصل إلى نقطة النهاية في دبي هاربر في الساعة 4:29.

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