جولة دي بي ورلد للغولف تختتم بطولات الشرق الأوسط بنجاح

اختتمت جولة دي بي ورلد العالمية للغولف، التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، البطولات التي تنظمها في منطقة الشرق الأوسط لهذا الموسم بنجاح كبير، مع إقامة خمس بطولات في الإمارات ومملكة البحرين وقطر، ضمن ((السلسلة الدولية)).

وبلغ إجمالي الجوائز المالية لهذه البطولات الخمس 19 مليون دولار، مع تصدر بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك القائمة كونها واحدة من بطولات سلسلة رولكس لأحداث النخبة، بإجمالي 9 ملايين دولار.

وأشاد النجوم الذين شاركوا في هذه البطولات بالفترة التي قضوها في المنطقة، باعتبارها وجهة عالمية لممارسة الغولف، وأسلوب الحياة الذي تقدمه. وقال الإنجليزي لوك دونالد، المصنف الأول عالمياً سابقاً وقائد الفريق الأوروبي المتوج بكأس رايدر: ((أول مرة قدمت فيها إلى الإمارات، وتحديداً دبي في عام 1994، لعبت في بطولة دبي للهواة عندما كنت بعمر 17 عاماً، الأمور كانت مختلفة عن الوقت الحالي، الأندية والملاعب هنا تطورت بشكل رائع للغاية))، وأضاف: ((من الرائع دائماً العودة إلى هنا، وخوض المنافسات في هذا الطقس المثالي، كلما شاركت في بطولة هنا، أشعر بالإثارة والرغبة بتقديم الأفضل، وهو حال الكثيرين من اللاعبين الذين يتواجدون هنا أيضاً)).

أحب دبي

وأعرب الدنماركي نيكولاي هوغارد، الذي اختتم الموسم الماضي بالفوز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد، قبل أن يشارك في بطولات عدة في المنطقة هذا الموسم، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في دبي، قائلاً: ((أحب التواجد هنا، أحب دبي، لقد قضيت الكثير من الوقت هنا، وهي دولة رائعة للتدريب وخوض منافسات الغولف أسبوعاً تلو الآخر، اللعب هنا مثالي للغاية على كل الصعد، وأتطلع دائماً للعودة والمشاركة في كل البطولات التي تقام هنا)). وأضاف: ((في العادة أقضي الكثير من الوقت في تدريباتي للغولف في خور دبي)).

ويشهد موسم 2024 لجولة دي بي ورلد، إقامة أكثر من سلسلة لمجموعة من البطولات معاً، لإظهار التنوع في المناطق، اللاعبين، الثقافات والمواقع مع إقامة 44 بطولة في 24 دولة مختلفة.

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