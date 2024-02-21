5 لاعبين يمثلون جودو الإمارات في «طشقند غراند سلام»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ((طشقند غراند سلام))، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للعبة خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، عن إجراء قرعة البطولة، عبر تقنية الفيديو، يوم 29 فبراير الجاري. وأعلن اتحاد الإمارات للجودو جاهزية منتخبنا الوطني لخوض منافسات البطولة، حيث يقيم المنتخب، حالياً معسكراً تدريبياً في أوزبكستان.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة كلاً من: نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.
ويشارك في البطولة 465 لاعباً، ولاعبة يمثلون 70 دولة، من بينهم 6 دول عربية .
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