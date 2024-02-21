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5 لاعبين يمثلون جودو الإمارات في «طشقند غراند سلام»

2/21/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ((طشقند غراند سلام))، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للعبة خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، عن إجراء قرعة البطولة، عبر تقنية الفيديو، يوم 29 فبراير الجاري. وأعلن اتحاد الإمارات للجودو جاهزية منتخبنا الوطني لخوض منافسات البطولة، حيث يقيم المنتخب، حالياً معسكراً تدريبياً في أوزبكستان.

وتضم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة كلاً من: نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.

ويشارك في البطولة 465 لاعباً، ولاعبة يمثلون 70 دولة، من بينهم 6 دول عربية .

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