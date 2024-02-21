سعيد المهيري يهدي SS كأس الإسطبلات الخاصة

توّج الفارس سعيد محمد خليفة المهيري، من إسطبلات SS، بكأس الإسطبلات الخاصة، ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وكسب المهيري التحدي في السباق الذي أقيم أمس برعاية ((زعبيل فيد))، وتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة 292 فارساً وفارسة، ليحقق المركز الأول، بعد أن حلّ في المركز السابع عشر في المرحلة الأولى، والثالث عشر في الثانية، ليقلص الفارق في المرحلة الثالثة بعد أن جاء ثامناً، قبل أن يحسم الصدارة في المرحلة الرابعة الأخيرة على صهوة الفرس ((شريفة)) لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.29.57 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد ((فانتا إم إل)) لإسطبلات TNT الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.30.19 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس مصعب محمد بالقيزي الفلاسي على صهوة الجواد ((بوميك دي سوفيتيري)) لإسطبلات TNT الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.30.23 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس محمد سالم الحمادي على صهوة الجواد ((كاديتي تي بي)) لإسطبلات SM الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.30.24 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس ((إل في تيرنكا ليميتس)) لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 3.30.58 ساعات.

وقام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، ونال البطل جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم إلى جانب الكأس، والوصيف 180.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السبعين حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وقال الدكتور غانم الهاجري: ((مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يحظى بمشاركة مميزة من قبل الجميع، لما تحمله ألقاب مختلف السباقات من أهمية يتطلع الفرسان إلى الفوز بها، مشيراً إلى أن الفوز في أحد سباقات المهرجان يعد إنجازاً كبيراً لأي فارس، والمشاركة في حد ذاتها تعد فخراً لأي مشارك في السباقات)).

وأوضح الهاجري، أن المحطة الثانية من المهرجان، المتمثلة في تنظيم كأس الإسطبلات الخاصة، تعكس الدعم الكبير للملاك المواطنين أصحاب الإسطبلات الخاصة، حيث يترجم ارتفاع عدد المشاركين حجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة.

من جهته، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن الدعم الكبير لرياضة القدرة أسهم في اتساع قاعدة المشاركين على مستوى الفرسان من أبناء وبنات الإمارات، بجانب ارتفاع عدد الإسطبلات المشاركة وظهور أسماء جديدة، ما يعطي مؤشراً إيجابياً يعكس حجم المكاسب من الدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، سواء في سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة أو سباقات قرية الإمارات العالمية في الوثبة أو في قرية بوذيب للقدرة.

وأعرب البطل سعيد المهيري، عن سعادته بانتزاع اللقب في هذه المناسبة الغالية والاستثنائية، التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف: ((الإنجاز لم يتحقق بسهولة في ظل وجود صفوة الخيول ونخبة الفرسان، حيث شهد السباق صعوبة بالغة في مختلف مراحل السباق، لعل أبرزها المرحلة الثانية بعد حصوله على عقوبة، ما أجبره على مضاعفة السرعة لمطاردة الصدارة، ونجح في خطف المركز الأول في المرحلة الأخيرة، التي شهدت منافسة ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة)).

فعاليات

على جانب آخر، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم انطلاق كأس ((جميلتي)) للأفراس في الساعة 6:30 صباحاً ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ويقام السباق برعاية ((الطاير للسيارات)) لمسافة 119 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز