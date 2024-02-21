قرعة متوازنة لـ«طائرة ند الشبا»

أجرت اللجنة المنظمة لـ ((دورة ند الشبا الرياضية))، مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة التي تقام ضمن منافسات النسخة الحادية عشرة من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وتسمح قوانين بطولة الكرة الطائرة بمشاركة عدد مفتوح من اللاعبين من جميع الجنسيات مما يساهم في استقطاب أقوى اللاعبين والنجوم من مختلف المنتخبات العالمية ويثري المنافسات بأداء فني عالٍ، كما يمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والتنافس مع أفضل اللاعبين واكتساب خبرات تدعم جهودهم في المشاركات المقبلة مع أنديتهم ومنتخباتنا الوطنية.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية للدورة، عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين متوازنتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من فريق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

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