Thursday, 22 February 2024 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العين إلى ربع نهائي أبطال آسيا

2/21/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل العين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه ناساف الأوزبكي، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة، وكانت مباراة الذهاب في كارشي بأوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي، أحرز ناساف الأوزبكي هدف السبق عن طريق لاعبه أكمل مازجوفوي في الدقيقة 51، لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى أربع دقائق، حيث سجل العين هدف التعادل عن طريق لابا كودجو، وفي الوقت بدل الضائع 90+2 قاد العين هجمة منظمة بداية من الدفاع، انتهت عند لابا كودجو، الذي سدد كرة ارتدت من الدفاع الأوزبكي، ليسددها سفيان رحيمي قوية، محرزاً الهدف الثاني للعين، ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21022024000110011019ID1107882951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث