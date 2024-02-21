العين إلى ربع نهائي أبطال آسيا

تأهل العين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه ناساف الأوزبكي، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة، وكانت مباراة الذهاب في كارشي بأوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي، أحرز ناساف الأوزبكي هدف السبق عن طريق لاعبه أكمل مازجوفوي في الدقيقة 51، لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى أربع دقائق، حيث سجل العين هدف التعادل عن طريق لابا كودجو، وفي الوقت بدل الضائع 90+2 قاد العين هجمة منظمة بداية من الدفاع، انتهت عند لابا كودجو، الذي سدد كرة ارتدت من الدفاع الأوزبكي، ليسددها سفيان رحيمي قوية، محرزاً الهدف الثاني للعين، ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز