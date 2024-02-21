خطر إيران نووي أم فكري؟

هل خطر إيران – بالأساس – هو احتمال التخصيب النووي، أم هو تصدير مخاطر التدخل في شؤون دول المنطقة؟

هل الخطر في تخصيب ((الماء الثقيل))، أم الخطر في تخصيب ((الفكر المدمر الشرير))؟

من تابع مجريات مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ في نسخته الأخيرة هذا العام في ألمانيا، سوف يكشف أن هناك تخوفاً دولياً من الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، عبر دعم طهران لوكلائها في اليمن والعراق، وسوريا ولبنان وغزة.

هذا التخوف – حتى الآن – محكوم بالتزام طهران بضبط قواعد الاشتباك في المنطقة، وفي مضايق البحر الأحمر، ولكن الخوف، كل الخوف، أن ينفلت أو ينزلق إلى حد لا يمكن السيطرة عليه، فتتسع رقعة الأعمال العسكرية، حتى تشعل المنطقة بأسرها.

وهناك تسريبات من قناة ((فوكس)) الأمريكية، تقول ((إن طهران تلمح مؤخراً إلى أن لديها كل أجزاء السلاح النووي في مكانها، لكنها مفككة)) (على حد وصف هذه المصادر).

والصادر رسمياً، أن إيران رفعت مستوى التخصيب الآن من 20 % إلى 60 %.

وأضافت هذه المصادر ((أن إيران قادرة في غضون أيام على رفع مستوى التخصيب إلى 90 %)).

وهناك مخاوف شديدة من مصادر حلف الأطلنطي، أن يتخذ ((الحرس الثوري)) قراراً بتصعيد العمليات، إذا ما اتسع نطاق المواجهات بين القوى الغربية والوكلاء، بالذات في منطقة البحر الأحمر.

كل عناصر المواجهة الحالية متوفرة، الأساطيل الغربية، الطيران الأمريكي البريطاني، الصواريخ الحوثية، صواريخ ((الحشد الشعبي))، صواريخ ((حزب الله))، سفن التجسس الإيرانية، ولكن حتى الآن، هناك تحرشات، لكن لم يتخذ قرار بالمواجهة الشاملة!