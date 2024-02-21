لن أدخل في مشكلة الحقيقة بكل جوانبها الفلسفية، سأنطلق فقط من الحقيقة البسيطة التي تعني الاعتراف بالوقائع والتعبير عن هذا الاعتراف بالأحكام الدالة عليها، وهذا ما أشار إليه الفيلسوف العربي الأبرز ابن رشد بقوله: الحقيقة تطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان، فالأعيان الأشياء المتعينة واقعاً، فكلمة العربة تشير إلى العربة الواقعية، وهكذا.

إن البشر لا يختلفون في الحقائق الحسية وإلا لما كان في مقدورهم العيش معاً والتفاهم بالكلام الدال على الأشياء الحسية، والمختلفون بالمصالح لا يستطيعون الاختلاف في ما إذا كان هذا حجراً أو تراباً، ولو كانت علاقتنا بالحقيقة كلها بهذه البساطة لكانت الحياة هي الأخرى بسيطة من دون خلاف واختلافات، ولكن المشكلة تكمن في أن نكران المعقولية الواقعية والمنطقية يجرى على قدم وساق إذا كان لدى طرف من أطراف تتحاور في حقيقة ظاهرة ما أو حدوث واقعة ما مصلحة في هذا الإنكار.

ما معنى أن هناك جمهوراً ما يغتال الحقيقة؟

اغتيال الحقيقة موقف إرادة تعرف الحقيقة الواقعية وتقوم إما بإنكارها وإما تزيفها وإما تختلق حقيقة مناقضة لها ولا وجود لها أصلاً.

إذاً الشرط اللازم لاغتيال الحقيقة الاعتراف بها أولاً، ولكن ليس من مصلحة المعرف بها أن يتصرف وفقها، فينبري بما أوتي من أدوات إنكار أو تزييف على دحضها، أو إيجاد صور مختلفة تنطوي على عناصر واقعية للتصديق، فتوافر صيغة واقعية ما شرط لاغتيال الحقيقة وصوغ حقيقة مقنعة واغتيال الحقيقة هنا صورة من صور الكذب.

إن الحديث لا يتعلق بالأفراد، فاغتيال الفرد للحقيقة ذو آثار سلبية محدودة جداً متعلقه به وبمن تتعلق به الحقيقة المغتالة. والحق إن الحياة اليومية للناس مملوءة بصور اغتيال الحقيقة عن معرفة بالحقيقة، فحالات الغش والخداع جميعها حالات اغتيال للحقائق اليومية.

وتكمن خطورة اغتيال الحقيقة إذا قامت بهذا الاغتيال جماعة أو حزب أو دولة لغايات قد تصل إلى حد استخدام العنف بوصفه التبرير الأيديولوجي لهذا العنف، كالحرب مثلاً.

وتقف وراء كل اغتيال للحقيقة مصلحة ما، ويتم الاغتيال بجهد محدد لعدد من الفاعلين في الجماعة أو الدولة، فهذا العدد الخبير في اغتيال الحقيقة بعد أن يقوم باغتيالها يقوم في الوقت نفسه بتعميم البديل الزائف للحقيقة الواقعية، فيخلق لدى جمهورها تصديقاً بها، فالجمهور يصدق الحقيقة الزائفة ويتعامل معها أنها واقعية، وهذا المقصود باغتيال الحقيقة.

وهنا تبرز مشكلة مسألة ((المعرفة)) الجماعية بوصفها المعرفة التي تزود الجماعة الفرد بما تعرفه، فإذا كنا أمام جماعة تصدق حقيقة مختلقة فإنها ستورث المنتمي إليها هذا الاختلاق، وحينها تبرز صعوبة القطيعة المعرفية مع المعرفة الزائفة.

والحق إن التاريخ يعج بالحقائق المغتالة، بل هو الحقل الذي يتم به جز أعناق الحقيقة، وآية ذلك أن التاريخ مصدر مهم للانحياز، فالأقوام والطوائف والدول تختلف في سردياتها التاريخية، وكل جماعة تعتقد بحقيقة سرديتها التي تختلف عن السرديات الأخرى وهكذا.

وأكثر الحروب التي جرت والصراعات العنفية إنما استندت إلى صورة متعددة من الوقائع المختلقة وليست الواقعية، والحديث يطول في هذه القضية.

إذاً اغتيال الحقيقة ليس مرده إلى الجهل بالحقيقة، فالجهل بالحقيقة لا يسمح باغتيالها أصلاً، وإنما يصدر عن الجهل بالحقيقة مثلب من مثالب الوعي في التصديق من دون التحقق المنهجي أو المنطقي، وإنما يصدر عن الجهل بالحقيقة كثير من الخرافات والأساطير التي يعتقد بها كثير من الناس أنها حقائق، وليس مقصودهم اغتيال حقيقة يعترفون بواقعيتها.

بقي أن نقول إن اغتيال الحقيقة العلمية أمر صعب وشبه مستحيل، ولكن الجهل قد ينكرها انطلاقاً من الاعتقاد الذي أشرت إليه: الخرافات التي لا حصر لها.