النظام الأمريكي.. وخطر الشيخوخة

هل أفلس النظام السياسي الأمريكي، بحيث إنه لم يعد قادراً على تقديم مرشحين جدد للرئاسة في انتخابات نوفمبر المقبل، لتقتصر كما تشير معظم التوقعات على كل من الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب؟!

هذا السؤال يتكرر كثيراً الآن في الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من دول العالم الثالث، على اعتبار أن لأمريكا دوراً مهماً تلعبه في معظم مناطق العالم، للدرجة التي دفعت بعض المعلقين للقول إن لأمريكا حدوداً سياسية مع كل دول العالم، بحكم دورها وتأثيرها ونفوذها وقوتها الشاملة.

ولكن لماذا يخشى الكثيرون من تكلس النموذج الأمريكي في الانتخابات، وهل له علاقة بالنموذج الأمريكي العام؟

ربما يكون أحد أهم الأسباب التي تدفع كثيرين للإعجاب بالنموذج الأمريكي أنه يتميز بحيوية الشباب والتجدد المستمر ويتيح فرصاً كثيرة لكل مجتهد أو حتى مغامر.

هذا النظام السياسي المتجدد هو الذي جعل شاباً من ذوي البشرة السمراء ــ باراك أوباما ــ ليصبح رئيساً لدولة يفخر مؤسسوها أنهم من ذوي البشرة البيضاء. هذا النظام قدم رموزاً ناجحة ورفعها فوق القمة في كل المجالات كانوا مهاجرين من دول وثقافات مختلفة.

ولعل أحد أكثر الأوصاف شيوعاً على أمريكا أنها ((بلد الفرص))، لأنها تتيح كما يعتقد البعض فرصاً كثيرة أمام الجميع. وبالتالي فحينما يعجز النظام السياسي الأمريكي عن تقديم مرشحين جدد لانتخابات نوفمبر المقبل، ويصبح السباق قاصراً - كما تشير معظم التوقعات - على ترامب الرئيس السابق وعمره 77 عاماً، ضد الرئيس الحالي جو بايدن وسيكون عمره أثناء الانتخابات 82 عاماً.

إذا حدث ذلك، فهو إشارة سيئة للنموذج الأمريكي كما يرى الكثير من الخبراء والمراقبين، داخل أمريكا وخارجها.

السؤال المتكرر: هل يعقل أن الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي عجزا عن تقديم مرشحين بخلاف كل من ترامب وبايدن؟

صحيح أن النظام السياسي الأمريكي مختلف ومتميز، ولا يمكن لشخص الرئيس فقط أن يغيره، لأنه يتضمن توزيعاً للسلطة على أكثر من مؤسسة، خصوصاً الكونجرس بمجلسيه ووزارة الدفاع ((البنتاغون)) وأجهزة المخابرات والمجمع الصناعي العسكري ووسائل الإعلام ومراكز البحث والمجتمع المدني القوي، لكن شخص الرئيس بما يملكه من صلاحيات، وبحكم كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً، وبالتالي فإن شخص الرئيس وطبيعته وصفاته العامة وسلامته الذهنية والجسدية ليست مهمة بالنسبة للولايات المتحدة فقط، ولكن للعالم أجمع بحكم أن أمريكا لا تزال القوة الأولى عالمياً في الاقتصاد والقوة العسكرية والتقدم العلمي والتكنولوجي والفنون.

الغريب أن ما قد يحدث هذه المرة، أي ترشح مرشح سابق خسر الانتخابات، لم يتكرر إلا سبع مرات في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمرة الأخيرة كانت حينما اختار الجمهوريون ريتشارد نيكسون للترشح أمام جون كيندي وخسرها عام 1960.

لا يوجد مانع قانوني من ترشح من سبق له الخسارة أو حتى قضى فترتين في الرئاسة وعاد مجدداً بعد تقاعده، لكن المشكلة هذه المرة هي أن المراقبين يرون خطراً كبيراً في السمات الشخصية للمرشحين، بما قد يضرب النموذج الأمريكي في مقتل خصوصاً لجهة حيويته أولاً، وتأثيراته المتنوعة في أكثر من اتجاه ثانياً.

النموذج الأول وهو ترامب، جربه العالم لمدة 4 سنوات، ورغم أن صحته لا تزال معقولة مقارنة بسنه البالغ 77 عاماً، فإن بعض المراقبين يرون أنه خارج عن الإطار السياسي الأمريكي العام، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً. هو لا يؤمن بالمؤسسية.

ترامب رفض الاعتراف بفوز بايدن، بل وحاول أنصاره اقتحام الكونجرس في أكبر ضربة وجهت إلى نموذج الديمقراطية الأمريكية، وخلق أكبر قدر من الاستقطاب في السياسة والمجتمع الأمريكي منذ عقود طويلة.

النموذج الثاني ويمثله بايدن، صارت نقطة ضعفه الأساسية هي عدم تركيزه وذاكرته الضعيفة، وصرنا نسمع كل أسبوع تقريباً هفوة تدخل في باب العجائب والغرائب، للدرجة التي دفعت منافسه وكثيرين إلى التحذير من خطورة هذا الخلل على سمعة وهيبة ومصالح أمريكا.

وربما يسأل البعض هل الجدل بشأن كبر سن المرشحين أو حتى ((شيخوخة بايدن)) أم أنه بشأن شيخوخة المبادئ والسياسات الأمريكية التي لم تعد تغري كثيرين؟!

شيخوخة بايدن قد تكون فعلاً مقلقة وتثير الكثير من المخاوف بشأن قدرته على التركيز واتخاذ القرارات الصحيحة، خصوصاً في ظل الأزمات التي تعتري العالم، وأمريكا جزء أساسي فيها، من أول روسيا والأزمة الأوكرانية إلى العدوان الإسرائيلي على غزة مروراً بالصراع مع الصين.

حتى هذه اللحظة فإن ترشح بايدن ليس مؤكداً مئة بالمئة، وكذلك ترامب بحكم وجود أحكام قضائية ضده في العديد من الولايات، لكن فرص ترشحهما كبيرة، وإذا حدث ذلك فأغلب الظن أن الاستقطاب الأمريكي سوف يستمر والإلهام الخاص بالنموذج الأمريكي سوف يتقلص.