مميزات الأزيـاء الإماراتية قديماً

منذ فجر الحضارة البشرية تبوأ الكساء مكانه كإحدى أهم ضرورات الحياة (الغذاء – الكساء – المسكن – الدواء) وقد اعتاض به الإنسان عن الشعر والفرو والريش الذي يغطي أجساد بقية الكائنات الحية، بل انتزع تلك المكونات منها بعد صيدها ليستخدمها كملابس، وإذا كان البشر في فجر الحضارة قد اهتموا بالناحية العملية من الكساء، وهي الحماية من البرد وستر العورة فحسب، فإن الكساء ما لبث أن تطور مع ازدياد درجة التمدن وأصبح لكل بيئة زيها المميز بحسب درجة تمدنها وبحسب الطبقات الاجتماعية المتمايزة ومدى علاقاتها بالشعوب الأخرى، حيث أصبح من السهل تحديد جنسيات الأفراد من خلال رؤية ملابسهم الوطنية.

وقد كان لأبناء الإمارات منذ القدم زيهم المميز، والذي تطور عبر السنين من البساطة إلى التعقيد، جرياً على سنة التطور الكونية، ويمكن للباحث استخدام مئات الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات الرحالة الأجانب والصحفيين الذين زاروا الإمارات سابقاً ليرى معالم الزي الإماراتي العريق لفئات المجتمع المختلفة، والذي يمكن أن نستخلص أبرز مميزاته فيما يلي:

أولاً، ملاءمته للمناخ: حيث إن بلدان حوض الخليج العربي يغلب عليها المناخ الصحراوي الحار غالب فصول العام، مع فصل شتاء قصير نسبياً، مما انعكس على مختلف شؤون الحياة ومنها الملبس، إذ كانت الملابس القطنية الخفيفة هي السائدة، وفي الشتاء يلبس الناس الملابس الصوفية الغليظة.

ثانياً، تقيده بتعاليم الإسلام: حيث كانت غالبية العادات والتقاليد المتعلقة بالزي مستقاة من تعاليم الدين الإسلامي، فكان الرجال قديماً يلبسون «الكنادير» القصيرة إلى ما فوق الكعبين، ويتركون الجباه مكشوفة لتمكين الجبهة من السجود دون حائل، وأما النساء فيغطين أجسادهن بالملابس السابغة الساترة ويلبسن البراقع منذ سن الرابعة عشرة.

ثالثاً، تنـوُّعــه: تنوعت الملابس تبعاً للعديد من الاعتبارات وأهمها: البيئة (المدن – البادية – القرى الزراعية الجبلية) الطبقة الاجتماعية (شيوخ – تجار – عامة الناس)، القدرة المالية (الثراء الفاحش – متوسطو الحال – الفقراء)، طبيعة المهن التي كانوا يمتهنونها وتخصصاتهم في الحياة: (علماء دين – طواويش – غواصون – صيادو أسماك – جلاليف – بناؤون - جمّالون – مُزارعون..). وقد ظهر الكثير من الدراسات المفصلة حول الزي الإماراتي وأنواعه ومسمياته.