أشهر دويتو غنائي عربي

الموسيقار محمد عبدالوهاب هو أول من قدم دويتو غنائي، من خلال أغنية ((مجنون ليلى)) مع الراحلة أسمهان، من ألحانه وكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وذلك في فيلم ((يوم سعيد)) الذي أخرجه محمد كريم سنة 1940. ثم كرر عبدالوهاب فكرة الدويتو سنة 1944 في فيلمه ما قبل الأخير ((رصاصة في القلب)) من إخراج محمد كريم أيضاً. ففي هذا الفيلم المأخوذ قصته من مسرحية بنفس الاسم للأديب توفيق الحكيم غنى عبدالوهاب مع الفنانة راقية إبراهيم دويتو ((حكيم عيون)) من ألحانه وكلمات حسين السيد، والذي صار واحدة من أجمل الأغاني التي أديت بصوتين. يقول مطلع الأغنية:

حكيم عيون أفهم في العين

وأفهم كمان في رموش العين

أعرف هواهم ساكن فين

وأعرف دواهم بيجي منين

لترد عليه راقية إبراهيم قائلة:

اسمع يا دكتور أنا أعرف أن الألم بيجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعه.

وهكذا يستمر الديالوج الظريف في مشهد من أهم مشاهد هذا الفيلم الخفيف المسلي الذي لا يحمل عمقاً اجتماعياً أو قيمة جمالية، وإنما مجرد قصة تدور حول موظف شاب اسمه محسن (عبدالوهاب) يعيش حياة بوهيمية ولا يهتم إلا بالموسيقى واللهو ويلتقي بفتاة رائعة الجمال في مقهى غروبي فيهيم بها. يذهب محسن إلى عيادة صديقه طبيب الأسنان، وفيما هو ينتظره تدخل تلك الفتاة (راقية إبراهيم) العيادة للعلاج من ألم في ضرسها وتعتقد أن محسن هو الطبيب فتبدأ بينهما المحاورة الغنائية السابقة.







ويقال ـ طبقاً لما نشرته إحدى المجلات المصرية القديمة ــ أن الأديب إحسان عبدالقدوس في إحدى جلساته مع الموسيقار وبعض الأدباء هو من اقترح أن ينتج عبدالوهاب فيلماً جديداً تكون بطلته النجمة ذائعة الصيت آنذاك راقية إبراهيم، وينتقي له سيناريو جيداً، قائلاً إن عملاً من هذا القبيل يحتاج إلى ميزانية كبيرة. ويقال إن عبدالوهاب المعروف ببخله هرش رأسه وفكر طويلاً قبل أن يوافق ويقول: ((خلاص اتفقنا.. من دلوقت اعتبر راقية إبراهيم بطلة فيلمي القادم)). وبالفعل اتصل عبدالوهاب بالنجمة راقية إبراهيم عارضاً عليها بطولة فيلم ((رصاصة في القلب))، بعد أن استشار مخرج أفلامه محمد كريم وتناقشا حول السيناريو والحوار. لكن راقية إبراهيم وضعت شروطاً لم يقبلها عبدالوهاب. ومع تمسك الطرفين بشروطهما تدخل الكثيرون بينهما لتقريب وجهات النظر دون نجاح.

ويبدو أن راقية إبراهيم راجعت نفسها لاحقاً واقتنعت أن ظهورها في فيلم مع عبدالوهاب هو مكسب وإضافة كبيرين لها. وذات يوم، وبينما كان عبدالوهاب بمكتبه الكائن آنذاك في 25 شارع توفيق وجد راقية إبراهيم تطرق بابه، فاستقبلها قائلاً: ((أهو كده كويس.. والرجوع إلى الحق فضيلة.. مش كده يا ست راقية وإلا إيه؟)).

كان ذلك إيذاناً باتفاق الطرفين على الشروع في الفيلم المنتظر الذي حظي باستقبال حافل من الجمهور، خصوصاً وأنه احتوى على عدد من أغاني عبدالوهاب الشهيرة غير ((حكيم عيون)) مثل: ((الميه تروي العطشان)) و((مشغول بغيري)) وكلتاهما من كلمات أحمد رامي، و((لست أدري)) من كلمات إيليا أبو ماضي (تعتبر هذه الأغنية هي التي عرفت الجمهور العربي العريض على هذا الشاعر اللبناني المهجري)، و((انسى الدنيا وريح بالك)) من كلمات مأمون الشناوي، و((أحبه مهما أشوف منه)) كلمات حسين السيد، ناهيك عن ظهور ثلة من أشهر فناني تلك الحقبة في الفيلم من أمثال علي الكسار وسراج منير وبشارة واكيم ومحمد عبدالقدوس وعبدالوارث عسر وحسن كامل وسامية جمال وفاتن حمامة وليلى فوزي وإلهام حسين وزينب صدقي.

بقي أن نذكر أمرين، أولهما أن اعتماد هذا الفيلم على قصة لتوفيق الحكيم، فتح الباب على مصراعيه لمخرجي السينما المصرية للاستفادة من نصوص الحكيم الأخرى سينمائياً، فكانت هناك أفلام مثل ((الرباط المقدس)) و((الخروج من الجنة)) ثم ((يوميات نائب في الأرياف. والأمر الثاني هو أن ((رصاصة في القلب)) أعيد تمثيله على المسرح في عام 1964 من خلال مسرحية أخرجها كمال حسين من بطولة صلاح ذو الفقار وليلى طاهر.