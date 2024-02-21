لماذا نتحدث بغير العربية؟

اللغة العربية إحدى اللغات الخمس المعتمدة في الأمم المتحدة، وهذا الاعتماد يمنح الحق لكل من يتحدث بلسان عربي أن يقف في منصات هذه المنظمة وفروعها أو توابعها ملقياً كلمته بلغته وليس لغة غيره!

والمنظمة الدولية ملزمة بتوفير الترجمة الفورية للحاضرين، وهذا شيء ليس بجديد، فهذا الاعتماد للغتنا تم منذ السبعينيات، يعني قبل نصف قرن تقريباً، ورأينا عبر هذا الزمن غير القصير رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزارات ووزراء خارجية عرب وهم يلقون كلماتهم بكل ثقة مرددين على الأسماع حرف الضاد، ولكن، الأحوال تبدلت، ليس من الآخرين، بل منا نحن، وأصبح العربي يقف في القاعة الشهيرة للأمم المتحدة، أو يجلس حول طاولة مجلس الأمن الأكثر شهرة، أو في محكمة الجنايات الدولية، وهو يصدح بلغة لا تمت لنا بصلة، وعندما نسأل لماذا؟ يقال لنا ((إن ثقافة ذلك الشخص أجنبية))، إنجليزية كانت أو فرنسية، ونتذكر الأجيال السابقة، والتي كان من بينها قامات كبيرة في الثقافة والسياسة، درست في الخارج، وحصلت على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الأجنبية، ومع ذلك ((لم تلوِ لسانها))، ولم تتنكر لثقافتها، وتذكر العالم كله بهذه اللغة التي كانوا يسعون لتعلمها، حتى ينهلوا من كتبها وعلومها.

والغريب في الأمر أن أغلب البلاد العربية تتحدث عن تمكين لغتها الأم، وتنص دساتيرها على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية، ومن خشوا على لغتنا بعد الانفتاح الثقافي والسياحي، والاختلاط مع الآخرين الذين يتحدثون بلغات مناطقهم، هؤلاء حصنوا مجتمعاتهم بالقوانين التي تمنع تهميش العربية، وتشكلت جمعيات ومراكز لحمايتها من التعدي، واتضح بأن كل ذلك يتم مخالفته من جهات رسمية قبل أن يخالف من الناس العاديين.

اللغة مصدر فخر، وعندما تكون هذه اللغة هي العربية تكون سمة مضافة إلى من يعرفها ويتحدث بها، يعتز بها، ولا يقبل بأي لغة أخرى أن تحل مكانها وتكون بديلاً لها!