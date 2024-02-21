في الوحدة لا أحد ينام!

بعد أن تركت وظيفتها في مكتب البرمجيات، قررت ((لوثيا)) في رواية (فلا أحد ينام) أن تشتغل كسائقة تاكسي، وفي أول يوم ركبت معها سيدة ودار بينهما حديث جاء فيه: ((لا تخجلي من الصراحة، قالت الراكبة، أنا أركب تاكسيات كثيرة لأفضفض، السيارة نوع من فقاعة تخلق حالة من الحميمية العابرة بين غريبين، لقد اعترفت لزملاء وزميلات بأسرار لا يعرفها حتى أعز صديقاتي)).

(فلا أحد ينام) هي آخر ما صدر مترجماً للعربية للإسباني خوان خوسيه مياس، وفيها يواصل نسج حكاياته حول موضوعه الأثير ((الوحدة وما تفعله بصاحبها)) حيث يشكل الحفر في إشكالية الوحدة واحداً من اهتماماته التي بنى عليها العديد من أعماله الروائية الشهيرة، التي غالباً ما يتصرف فيها شخوص الروايات بطريقة تبدو غير مفهومة، لكنها بالنسبة لهم هي الحل الوحيد لمواجهة الشعور القاتم بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وأن يصبحوا أشخاصاً مرئيين ومحل اهتمام!

إن إنقاذ الروح التي تختنق في وحدتها بسبب معاناة صاحبها من الشعور بالشك أو الذنب أو النفي هو ما يصنع تفاصيل معظم روايات مياس، كما كان مع ((إلينا)) بطلة رواية (هكذا كانت الوحدة) للكاتب نفسه، أو كما في حالة الطفل ذي الـ12 عاماً في رواية (قصتي الحقيقية)، والتي عانى فيها هذا الطفل طويلاً جراء تسببه دون قصد في قتل والدين وطفلهما، مما جعله يكفر عن ذلك بالتقرب إلى ابنتهما (ايريني) الناجية الوحيدة من الحادث المروع!

إن (الوحدة) كثيمة في السرد الروائي لها جمالياتها ورسائلها الكثيرة التي نجح خوسيه مياس في تفكيكها وتوصيلها للقارئ عبر عدة أعمال وبسرد قد يبدو فيه بعض التطويل أو الملل أحياناً، إلا أن ذلك مجرد وجهة نظر، والحقيقة أن التفاصيل في رواياته ليست تكراراً بقدر ما هي استدعاء ضروري للظروف التي أوصلت شخصيات العمل للحالة التي هم عليها، فلقد احتجنا الكثير من التفاصيل مثلاً لنعرف ما الذي دفع بإلينا بطلة (هكذا كانت الوحدة أو العزلة) لتستأثر بتحرٍ خاص يراقب زوجها ومن ثم يراقبها هي شخصياً!

يعتبر خوسيه مياس واحداً من أبرز الكتاب الذين تفوقوا في تناول الأدب من منظور نفسي بالتركيز على موضوع الوحدة.