البرهان: الجيش السوداني ماضٍ في الحرب حتى النصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ((أن الجيش السوداني ماضٍ في الحرب حتى النصر، مشدداً العزم على أن معركة ((الكرامة)) ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائياً)).
جاء ذلك خلال زيارته لولاية كسلا ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نظيرتها السودانية ((سونا)).
وقال البرهان إن المنطقة الشرقية ((جاهزة لاستكمال المعركة))، التي يخوضها في وجه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أشهر. وأضاف إن قوات الدعم السريع وكل من يساندهم ((إلى زوال))، وإن ((الزحف قادم والقوات تتهيأ للانقضاض عليهم)).
وتابع: ((نتابع تجهيز وتهيئة القوات لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية))، وأردف: ((اطمأننا تماماً أن المنطقة الشرقية كلها بمن فيها مستعدة وجاهزة لأن تندفع لاستكمال معركة الكرامة التي ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته هزيمة نهائية)).
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة لبلاده تتقدم في كافة المحاور، وقريباً ((ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض الوطن)).
وخلال الجولة تفقد البرهان ضباط، وضباط صف، وجنود ((الفرقة 41 مشاة)) في كسلا.
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