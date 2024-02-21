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البرهان: الجيش السوداني ماضٍ في الحرب حتى النصر

2/21/2024 7:20:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ((أن الجيش السوداني ماضٍ في الحرب حتى النصر، مشدداً العزم على أن معركة ((الكرامة)) ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائياً)).

جاء ذلك خلال زيارته لولاية كسلا ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نظيرتها السودانية ((سونا)).

وقال البرهان إن المنطقة الشرقية ((جاهزة لاستكمال المعركة))، التي يخوضها في وجه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أشهر. وأضاف إن قوات الدعم السريع وكل من يساندهم ((إلى زوال))، وإن ((الزحف قادم والقوات تتهيأ للانقضاض عليهم)).

وتابع: ((نتابع تجهيز وتهيئة القوات لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية))، وأردف: ((اطمأننا تماماً أن المنطقة الشرقية كلها بمن فيها مستعدة وجاهزة لأن تندفع لاستكمال معركة الكرامة التي ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته هزيمة نهائية)).

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة لبلاده تتقدم في كافة المحاور، وقريباً ((ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض الوطن)).

وخلال الجولة تفقد البرهان ضباط، وضباط صف، وجنود ((الفرقة 41 مشاة)) في كسلا.

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