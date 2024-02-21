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3 قتلى في هجوم إسرائيلي استهدف حياً سكنياً بدمشق

2/21/2024 7:20:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وسائل إعلام سورية، أمس، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في الهجوم الإسرائيلي على دمشق.

وأعلن التلفزيون السوري، أمس، أن إسرائيل شنت هجوماً جديداً بعدد من الصواريخ على العاصمة، وذكر أن الهجوم الإسرائيلي استهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة السورية.

وأورد ((المرصد السوري لحقوق الإنسان))، مقتل شخصين على الأقل من جنسية غير سورية جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لشقة سكنية في كفر سوسة.

وأشار ((المرصد السوري)) إلى أن انفجارات عنيفة هزت دمشق نتيجة استهداف أحد الشخصيات.

وتضم المنطقة مباني سكنية ومدارس، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية.

وجرى استهداف المنطقة في هجوم إسرائيلي في فبراير من العام الماضي.

وسمع شهود دوي عدة انفجارات متتالية. وقال شهود لـ((رويترز)) إن الانفجارات أفزعت الأطفال في مدرسة قريبة وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وفي لبنان، قتلت سيدة وطفلتها، أمس من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة جنوبي لبنان، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر طبي. وأفادت الوكالة باستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية حي المشاع في بلدة مجدل زون، مشيرة إلى مقتل مدنية وإصابة ابنتها بجروح خطرة وانها توفت لاحقاً في المستشفى.

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