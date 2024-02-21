هل تضع «حرب غزة» أوزارها قبل رمضان؟!

في خضم الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، هناك جهود متواصلة في جميع الاتجاهات تبحث عن إتاحة المزيد من الوقت لمفاوضات التهدئة وتحقيق وقف لإطلاق النار في رمضان. لكن الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، لمّح إلى إمكانية مواصلة الحرب خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توسيع رقعتها لتصل إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، في حال لم تفض الجهود السياسية إلى اتفاق جديد.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن وفداً إسرائيلياً من المتوقع أن يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات المقبلة، بعد حدوث تقدم في المباحثات التي تجريها مصر مع وفد حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى. وتظل عيون الفلسطينيين شاخصة نحو القاهرة، بانتظار ما سيرشح عن جهود التهدئة، التي وصفها مراقبون بأنها ((مصيرية!))، بحسبانها تحدد مصير الحرب في قطاع غزة، والمستمرة للشهر الخامس، بينما على الأرض بدت الأمور مختلفة، بفعل ((لاءات)) رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإصراره على مواصلة القتال، وآخر فصوله الهجوم المرتقب على مدينة رفح.

عُقدت الاجتماعات، وتقدمت الأطراف المعنية بالمقترحات، وكثرت التصريحات والبيانات حول صفقة مرتقبة، وهدنة إنسانية مع قرب حلول شهر رمضان، وفي الأثناء بدا الغزيون وقد ملوا التصريحات التي لا تجد لها تجسيداً على الأرض، وكل ما يأملونه أن يلمسوا أفعالاً، تفضي إلى تحقيق تطلعاتهم، وفي مقدمتها وقف الحرب، وإغاثة من ضاق بهم قطاع غزة، من شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى رفح جنوباً. وما من سؤال يبحث الفلسطينيون عن إجابة شافية له أكثر من: هل ستنجح الجهود السياسية، التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأطراف أخرى عربية ودولية، في لجم الحرب قبل حلول شهر رمضان؟

للفلسطينيين مع الإسرائيليين، تاريخياً، تجارب كثيرة خلال شهر رمضان المبارك، ولغزة منها نصيب كبير، إذ تحفل بصدامات عنيفة، خصوصاً وأن المستوطنين لا يحلو لهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، إلا خلال الشهر الكريم، بحجة ممارسة طقوس دينية، الأمر الذي يؤجج مشاعر الفلسطينيين، ويقود إلى مزيد من التوتر والتصعيد، المشهد الذي تكرر خلال الأعوام الأخيرة.

التنفيذ

هنا تطفو على السطح، أسئلة عدة يطرحها مراقبون ومحللون، على نحو: طالما أن العالم بأسره يدفع باتجاه وقف الحرب، فلماذا لا تضع أوزارها، أقله خلال الشهر الفضيل؟.. وهل ستظل المنظمات الدولية كمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مجرد منابر لإطلاق الشعارات، أم ستخرج خطاباتها إلى واقع التنفيذ، وتبدأ عملية الطحن المثمر، بوقف الحرب في قطاع غزة تجسيداً لرغبة المجتمع الدولي؟.

من وجهة نظر مراقبين، فقد كانت لقاءات القاهرة مصيرية، للوقوف على مستقبل الحرب على قطاع غزة، وقد شددت الأطراف ذات العلاقة على أهمية وقفها بأي ثمن، وطرحت مسودة جديدة يتم بموجبها وقف الحرب لمدة ستة أسابيع من ضمنها شهر رمضان على أن تستمر خلال هذه الفترة، المفاوضات الجادة، لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من تبادل للأسرى وإدخال للمساعدات الإغاثية، وصولاً إلى وقف شامل للحرب، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، لتأمين عودة النازحين إلى ما تبقى من منازلهم.

لكن لاءات نتنياهو، أثارت مخاوف كبيرة، بعد أن أوصل رسائله إلى المجتمعين في القاهرة، بعدم الاستجابة للمطالب الفلسطينية، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، لثنيه عن مواقفه، كما يقول مراقبون.

استثمار وقت

برأي الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، فإن إسرائيل ترغب باستثمار عامل الوقت، حيث تأتي هذه المباحثات قبل أقل من شهر، على حلول شهر رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر وقف الحرب، موضحاً: ((هناك مخاوف من أن يكون رمضان شهر الانفجار في القدس والضفة الغربية، ولذا ينصب الرهان في هذه المرحلة، على الجهود السياسية، التي تبدو في سباق مع الوقت)).

أما في ساحة المواجهة بقطاع غزة، فيخشى الفلسطينيون من نسف محادثات التهدئة وصفقة التبادل، من خلال إصرار نتنياهو على إطالة أمد الحرب، والتمهيد لهجوم واسع على رفح، وخصوصاً في ظل ما ألمح إليه من أن اجتياح رفح قد يستمر إلى ما بعد رمضان، باعتباره مفتاح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

ويعلق الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل بالقول: ((يواجه نتنياهو صعوبات جمة يبرز في مقدمتها الرفض المصري لتقدم الجيش الإسرائيلي نحو محور فيلادلفيا، فضلاً عن الرفض الدولي لتهجير أهالي غزة، لكن هذه العقبات لن تمنع نتنياهو من تنفيذ تهديداته بالمضي قدماً في الحرب، كسبيل وحيد للإبقاء على ائتلافه، والمحافظة على دوره السياسي، وهذا بالنسبة له، يتقدم على مجمل علاقاته حتى مع أقرب حلفائه)) في إشارة إلى أمريكا.

فهل يتم تعبيد الطريق نحو غزة آمنة، بإنهاء الحرب عليها، وإعادة إعمارها، أم أن نتنياهو سيجد طريقه سالكة نحو رفح؟، وهل ستخرج الجهود الدبلوماسية والمفاوضات السياسية لوقف الحرب، من الغرف المغلقة إلى حيز التنفيذ على الأرض؟

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