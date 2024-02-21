خطة إسرائيلية لتقسيم غزة ومنع عودة النازحين

بينما تستمر الغارات والتوغلات والقصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 4 أشهر، ركزت إسرائيل في الأيام الماضية ضرباتها على وسط القطاع وجنوبي مدينة غزة، إضافة إلى خان يونس ورفح في الجنوب، وكشفت الأقمار الصناعية مخططاً إسرائيليا جديداً في قطاع غزة يستهدف تقسيم القطاع لشطرين شمالاً وجنوباً عبر بناء حزام عسكري وجدار عزل جديد داخل القطاع، لمنع إعادة نازحي المناطق الجنوبية من القطاع إلى منازلهم وأراضيهم شمالي القطاع، فيما وصل عدد القتلى إلى 29313 فلسطينياً.

وأعلنت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلي يشرع في بناء طريق في منتصف قطاع غزة، يفصل مناطق الشمال عن الجنوب، في إطار مساعيه للسيطرة على القطاع في المستقبل، وذلك وفقاً لما كشفته الأقمار الصناعية.

وقالت الصحيفة، إن الطريق الذي يمتد من جنوبي مدينة غزة نحو 5 أميال، بداية من الحدود الإسرائيلية إلى ساحل البحر المتوسط، يعد جزءاً من جهود إسرائيل لإعادة تشكيل تضاريس القطاع وتسهيل حرية حركة للجيش وإحكام قبضته على المنطقة.

ويسمح الطريق بتحرك القوات الإسرائيلية بشكل سريع في قلب القطاع عبر طريق آمن، في وقت يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على الطرق الرئيسة بين شمالي وجنوبي قطاع غزة، ولكن الصحيفة نقلت عن محللين أيضاً، أن الطريق يمكن استخدامه كحزام عسكري يمر بقلب القطاع، يساعد على منع عودة نحو مليون نازح فروا إلى الجنوب، وسط القصف ودعوات الإخلاء الإسرائيلية في الأشهر الأولى من الحرب.

إلى ذلك، استمرت إسرائيل في التصعيد فاستهدفت مركز إيواء لموظفي منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في منطقة مواصي خان يونس التي قالت إسرائيل إنها آمنة، كما شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة خان يونس والمواصب غربي المدينة وحي الشجاعية والزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وعدة غارات جوية استهدفت منازل في رفح ودير البلح والنصيرات، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29313، وذلك منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البيان أن إسرائيل ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 قتيلاً و163 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، وبحسب البيان فقد ارتفع عدد الجرحى إلى 69333 جريحاً منذ بدء الحرب.

إلى ذلك، أعلنت وسائط إعلام إسرائيلية، أمس أن المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي تعرض لمحاولة اغتيال. وقالت القناة 14 إن الهجوم الذي استهدف أدرعي نفذ قبل شهر، في رعنانا شمالي تل أبيب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز