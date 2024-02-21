بوتين: الجيش الروسي حقق نقطة تحوّل في أصعب قطاعات الجبهة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش تمكن من تحقيق نقطة تحوّل في أصعب قطاعات الجبهة، بفضل بطولة مقاتلي القوات الجوية الفضائية الروسية، وقال إن القوات الروسية ستواصل التقدم في أوكرانيا للبناء على نجاحها في ساحة المعركة بعد سقوط مدينة أفدييفكا التي قال إن الجنود الأوكرانيين اضطروا للفرار منها في وضع فوضوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا، مؤكدة أن وحداتها العسكرية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه دونيتسك، وأنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت عدداً كبيراً من المسيّرات الأوكرانية، فضلاً عن صواريخ من طراز ((هيمارس))، على محور خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردت ((سبوتنيك)).

وقال بوتين، خلال حفل تسليم ميداليات وجوائز الدولة إلى الوحدات العسكرية، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية: ((يسعدني أن تتاح لي الفرصة لتقديم أوسمة الدولة الرفيعة لوحدات الطيران ووحدات القوات الجوية الفضائية التي أظهر أفرادها وجنودها وضباطها شجاعة وبسالة خلال العملية العسكرية الخاصة. لقد قاموا بآلاف الطلعات القتالية وأظهروا أعلى مستوى من المهارة في حل المهام الموكلة))، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية ((د ب أ)) عن ((سبوتنيك)).

وأضاف بوتين أنه ((بفضل أعمالهم البطولية، واستعدادهم الذي لا تشوبه شائبة، أمكن تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة)).

وتابع بوتين: إن المقاتلين الروس، من خلال العمل العسكري المتفاني، أثبتوا ولاءهم للقسم، واتباعهم أفضل مُثُل وتقاليد الجيش الروسي.

وأردف بوتين أن ((أسماء الجنود الروس ستظل دائماً رمزاً للشجاعة والاحترام اللامحدود الذي يعامل به شعب روسيا جيشه الوطني)).

ونوّه بأن أوامر الجيش الأوكراني بالانسحاب من المدينة صدرت بعد شروع الجنود بالفعل في الفرار منها بشكل فوضوي. وقال بوتين لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في الكرملين: ((فيما يتعلق بالوضع العام في أفدييفكا، فهذا نجاح مطلق، أهنئكم على ذلك، ويجب أن نبني عليه)).

وفي مقابلة مع ((سي إن إن)) الأمريكية، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن أفدييفكا لم تكن لتسقط لو تلقت كييف أسلحة تعطل استلامها بسبب تقاعس الكونغرس الأمريكي عن الموافقة على حزمة مساعدات كبيرة.

جدير بالذكر أن مدينة أفدييفكا، التي كان عدد سكانها يصل إلى 32 ألف نسمة، سقطت في أيدي القوات الروسية، السبت، في أكبر انتصار لبوتين في ساحة المعركة منذ إحكام روسيا سيطرتها على مدينة باخموت، مايو الماضي، إذ أظهر تصوير تلفزيوني، نشرته وزارة الدفاع الروسية، جميع أبنية أفدييفكا تقريباً، وقد بدت عليها آثار الحرب.

في الغضون أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: ((على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة ((المركز)) على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وقضت على مجموعات من القوى العاملة، والمعدات، من ألوية المشاة ((24))، و((53))، و((59))، الآلية، و((3)) الهجومية، للقوات المسلحة الأوكرانية في روزوفكا، وفوديان، بجمهورية دونيتسك الشعبية)).

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية بالقرب من لاستوشكينو، وكيروفو، وبيرفومايسكي. وأكدت ((الدفاع الروسية)) أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 450 جندياً ودبابة، و4 مركبات قتال مشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة ((غراد))، ومدفع ((هاوتزر - دي 30)).

بينما أعلنت الوزارة في بيان ثانٍ: ((في اتجاه دونيتسك، حسنت مجموعة ((الجنوب)) للقوات الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، ودحرت وحدات ((اللواء 93)) الآلي، و((اللواء 81)) المجوقل الأوكراني، و((لواء الدفاع الجوي 241)) في بيلوغوروفكا، وكليشيفكا، ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية)).

ونوّهت ((الدفاع الروسية)) بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 425 جندياً، ودبابتين، و4 مركبات قتالية للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، ومدافع ((هاوتزر - دي 30))، إضافة إلى محطة رادار من طراز ((تي بي كيو 36)).

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