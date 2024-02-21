تحذيرات من تلوث «كارثي» يهدد أنهار العراق

يواجه العراق، الذي يعاني من الجفاف، إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمّرت بناه التحتية، تلوثاً ((كارثياً)) في مياه أنهاره، لأسباب، أبرزها: تسرّب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.

ويؤكد مسؤولون أن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، بينما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدّد الصحة العامة في العراق؛ إذ يحصل نحو نصف سكان العراق فقط على ((خدمات مياه صالحة للشرب))، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد السكان 43 مليوناً.

في البلد الغني بالنفط، الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه، يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشح المياه، نتيجة الجفاف، والتغيّر المناخي، وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار. ويزداد تركز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.

يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، إنه إضافة إلى القطاع الخاص، ((الغريب في موضوع التلوث في العراق أن من يقوم به هي غالبية المؤسسات الحكومية)). ويضيف شمال أن بينها: ((دوائر المجاري التي تقوم بإلقاء كميات كبيرة من مياه المجاري في نهري دجلة والفرات دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة)).

ولفت إلى أن ((أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة فيه))، وهذا أمر ((خطير وكارثي)). وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، بينها مصانع مواد بتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي ((تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد))، وفقاً للمتحدث. ويأمل حسون أن يكون 2024 العام الذي تتوقف فيه كل التجاوزات البيئية الناجمة عن ((الأنشطة الصحية)).

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