حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

أعلنت بلجيكا، أمس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، قبيل الذكرى السنوية الثانية، لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022. وأفادت بروكسل بأنها الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد موسكو، ما يؤكد ما صرحت به مصادر لـ((رويترز)) في وقت سابق.

وأعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل عبر موقعها على ((إكس))، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا، من حيث المبدأ، على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد الحرب الروسية الأوكرانية. ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالقرار، وقالت، على ((إكس))، إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي ((الضغط مرتفعاً على الكرملين)).

ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل على حزمة العقوبات التي تستهدف أفراداً ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية، والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات تتضمن إدراج نحو 200 شخص على قائمة العقوبات. وأضاف: إن الحزمة تتضمن أيضاً تدابير للحد من التهرب من العقوبات.

فيما صرح دبلوماسيون أوروبيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن التدابير الأخيرة تستهدف مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات التي تستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة، مضيفين أنه لن يتم السماح للشركات الأوروبية ببيع السلع والتقنيات ذات الاستخدام العسكري إلى روسيا.

وينتقل الآن اتفاق العقوبات إلى عواصم الاتحاد الأوروبي للحصول على الموافقة القانونية النهائية. وسيتم بعد ذلك إدراج الأشخاص والمنظمات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، الذي يوافق حلول الذكرى السنوية للحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز