الحوثي يستهدف سفينة مساعدات إنسانية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، انفجر أحدهما بالقرب من سفينة مرتبطة بالمساعدات الإنسانية خلال إبحارها إلى ميناء عدن، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، في وقت عدت الحكومة اليمنية أن استهداف الحوثيين سفينة مساعدات إنسانية ((تصعيد خطر))، بينما أوردت مصادر إعلامية أن هجوماً أمريكياً بريطانياً استهدف بـ3 غارات جوية منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمالي محافظة الحديدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أمس، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة ((سي تشامبيون))، يوم 19 فبراير الجاري، خلال إبحارها إلى ميناء عدن، وأفادت بأن السفينة ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة، ترفع علم اليونان.

وفي الغضون قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن إقدام الحوثيين على استهداف سفينة ((سي تشامبيون))، أثناء إبحارها من الأرجنتين إلى ميناء عدن، وعلى متنها 40 ألف طن من الحبوب، بصاروخين باليستيين تصعيد خطر في مسار أعمال القرصنة البحرية والهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط.

وعدّ الإرياني، في بيان صحافي، الهجوم استهدافاً مباشراً للواردات من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية يمنية أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة الحديدة، غربي اليمن بـ3 غارات، ما يرفع عدد الغارات التي تعرضت لها المحافظة إلى 9 خلال اليوم نفسه.

وأكدت أن الغارات الأمريكية البريطانية طالت منطقة رأس عيسى، في مديرية الصليف بالحديدة، من دون ذكر أي تفصيلات أخرى في شأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن في هذا الشأن.

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