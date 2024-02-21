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«مياه وكهرباء الإمارات» تطلق تقرير «متطلبات السعة المستقبلية 2024 - 2037»

2/21/2024 7:20:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أمس، تقرير ((متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء للسنوات 2024 - 2037)).

وأكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، بناء 10 محطات للطاقة الشمسية تضيف نحو 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً على مدار السنوات ((2027 - 2037))، وبقدرة إجمالية تصل إلى 14 جيجا وات.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى نحو 7.5 جيجاوات في أبوظبي بحلول العام 2030، مشيراً إلى توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.

وأوصت شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقريرها، بتطوير 400 ميجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول العام 2026، وذلك لتعزيز مرونة النظام وتوفير احتياطيات التشغيل.

كما أوصى التقرير، بتطوير مرافق البنية التحتية اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لتحقيق أهداف الاستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة.

وتوقعت الشركة في تقريرها أن يسهم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه نحو 93% بحلول 2031.

ولفت تقرير متطلبات السعة المستقبلية، إلى إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات بحلول 2031، متوقعاً انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى نحو 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بـ42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كغم لكل ميجاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ330 كغم لكل ميجاوات ساعة في العام 2019.

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