«كهرباء دبي» و«مصدر» تعلنان الإغلاق المالي للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، الإغلاق المالي للمرحلة السادسة، بقدرة 1800 ميجاوات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، الذي ستتجاوز قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول العام 2030، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار درهم.

وتم اختيار شركة ((مصدر)) ((المتناقص الأفضل)) لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540.000 مسكن، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنتاً أمريكياً للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذا الإنجاز ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويدعم المشروع أهداف عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات لحماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتابع معاليه: ((يعزز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للطاقة النظيفة، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050)).

وأوضح معاليه أن القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً تبلغ 2.627 ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 2033 ميجاوات، وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4.660 ميجاوات بحلول العام 2026 بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1.800 ميجاوات، وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي سيكون من مصادر الطاقة النظيفة.

وأفاد معاليه بأنه لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة ((شعاع للطاقة 4))، بالشراكة مع شركة ((مصدر))، وتمتلك الهيئة 60% من الشركة، بينما تمتلك ((مصدر)) نسبة 40%.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): ((يأتي الإعلان عن الإغلاق المالي للمرحلة السادسة من المشروع ليعزز علاقات الشراكة طويلة الأمد بين ((مصدر)) وهيئة كهرباء ومياه دبي، ويسهم في دعم الجهود الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، المتمثلة في تطوير أكبر مجمع للطاقة الشمسية متعدد المراحل على مستوى العالم)).

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