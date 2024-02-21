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وزراء ومسؤولون يعزون في وفاة محمد الغرير

2/21/2024 7:20:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن ماجد بن أحمد الغرير، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الخوانيج بدبي.

وأعربوا عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

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