«دبي للأمن الإلكتروني» .. دور فاعل في رسم الأجندة الرقمية

في خطوة تبرز المكانة والدور المتميز لمركز دبي للأمن الإلكتروني أسهم المركز في رسم أولويات الأجندة الرقمية لرؤساء دول مجموعة العشرين والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر من العام الماضي وتمت مناقشتها على هامش قمة اجتماع دول مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، وتم صوغ الأولويات ونشرها في ورقة عمل من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وبعنوان ((الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة لرؤساء الدول)).

وأشاد يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني بهذه الخطوة التي تبرز مدى إسهام الكفاءات الإماراتية في الشؤون العالمية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني الذي يعد من الموضوعات الأكثر استحواذاً على اهتمام صناع القرار.

وقال الشيباني: ((يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني مهمة استراتيجية تتمثل في تأمين الفضاء السيبراني لإمارة دبي عبر بناء كفاءات وطنية متمرسة في التعامل مع التقنيات ذات الصلة، ونشر ثقافة الأمن السيبراني للإسهام في تحقيق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، بهدف حماية البنية التحتية الرقمية لدبي وتعزيز الاقتصاد الرقمي فيها)).

واختار المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتورة بشرى البلوشي، مستشارة الرئيس التنفيذي في المركز ضمن فريق من الخبراء يعمل على وضع الأجندة الرقمية لاجتماعات دول مجموعة العشرين.

وأكدت الدكتورة بشرى البلوشي، أن الرقمنة والأمن السيبراني يحتلان موقعاً مركزياً في اهتمامات الحكومات والمؤسسات عموماً في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن دبي كانت ولا تزال، في طليعة المهتمين بهذا الأمر فنجحت على امتداد مسيرتها في فتح آفاق جديدة من الرقمنة في مختلف جوانب الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها ولزوارها على حد سواء.

وأفادت البلوشي، بأن ((دراسة الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة بين رؤساء الدول))، التي أسهمت في إعدادها تقدم فهماً واسعاً في القطاع الرقمي والفرص والتحديات التي تسهم في تشكيله، فتؤكد الدراسة الحاجة الماسة لمنهجية منسقة عالمياً لتقديم الاعتمادات على غرار ما أنجزته دبي في هذا السياق.

ويتناول هذا التقرير مجموعة من الموضوعات المهمة، ومن ذلك مسألة حماية البيانات، والشمولية الرقمية، والأمن السيبراني، والصحة، والاستدامة، والبنية التحتية، وتنمية المهارات العالمية، وهو يقدم توصيات عالمية يمكن للدول الأعضاء في مجموعة العشرين مواءمتها بغرض التعامل مع التحديات والفرص التكنولوجية الناشئة، وقد جرى اعتماد توصيات التقرير لتشكل قاعدة أساسية في التحول الرقمي على مستوى العالم.

وتضمنت الدراسة، إشارة لنظام إصدار الشهادات والاعتمادات، الذي طوره مركز دبي للأمن الإلكتروني في إطار مبادرة درع دبي للأمن السيبراني، علماً بأن هذا النوع من الاعتمادات يتم تقديمه للأفراد والشركات التي تقدم خدمات الاستجابة للحوادث واختبار الاختراق، وهما مجالان رئيسان في نطاق الأمن السيبراني بالنسبة للجهات الحكومية في دبي.

وستشكل توصيات تقرير الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة بين رؤساء الدول خط الأساس لمناقشات واجتماعات رؤساء دول العشرين المستقبلية، وسيتم عرض نتائج تطبيق التوصيات الأولية في قمة العشرين المرتقبة في البرازيل في السنة الحالية 2024.

وتتطرق الدراسة لخمسة موضوعات رقمية وهي: التركيز على محورية الشمولية الرقمية، والوصول، والثقة، فيتطلب الأمر من الحكومات التفاعل ضمن منظومة رقمية عالمية لتحقيق الازدهار في عالم متصل رقمياً، وضمان الأمن السيبراني المرتبط بالتقنيات الناشئة، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى خط أساس عالمي في شأن سياسات الأمن السيبراني واللوائح التنظيمية القائمة على التوافق البيني ضمن دول مجموعة العشرين بهدف الوقاية من الأخطار السيبرانية، وكذلك الاستثمار في حلول الصحة الرقمية والاستدامة، التي تعد مرتكزات أساسية لأي أجندة رقمية. كما تتضمن التوصيات الواردة في التقرير ضرورة تمكين البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على الدور المحوري لنهج الحوكمة الموحدة في إتاحة تدفق البيانات عبر الحدود.

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