تفعيل «تمكين» لدعم طلبة الصفوف من 3 إلى 12

عممت مدارس حكومية تابعة للفرع المدرسي جداول حصص أكاديمية ((تمكين)) الرقمية التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لدعم الطلبة وتأهيلهم للاستعداد والتدريب الجيد للاختبارات، ويتم تفعيلها ثلاث مرات في العام الدراسي في فترة تسبق عقد الاختبارات.

ووفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، تعقد المدارس اختبارات تجريبية في الفترة من 4 وحتى 8 مارس المقبل، وتطبق امتحانات مواد المجموعة B في الفترة من 4 وحتى 8 من الشهر ذاته، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، لمواد المجموعة A، في الفترة من 13 وحتى 22 مارس المقبل.

ويأتي تفعيل أكاديمية ((تمكين)) الرقمية لتمكين الطلبة من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج ((تمكين)) الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تم تحديدها عبر نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع حسب الجدول المعتمد من أكاديمية تمكين، والمرسل لأولياء الأمور لمختلف الصفوف الدراسية وتستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية.

ودعت إدارات مدرسية طلابها للاستفادة من فرصة الالتزام بأكاديمية ((تمكين)) الرقمية والاستفادة القصوى منها في استعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عادّةً الالتزام بالأكاديمية واحداً من العوامل الرئيسة التي تسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والتفوق في الاختبارات.

ولفتت إلى أن الأكاديمية فرصة للوصول إلى موارد تعليمية متنوعة وشاملة تساعد الطلبة على فهم المفاهيم الأساسية واكتساب المهارات اللازمة في المواد المختلفة، كما يتم تقديم دروس وتمارين تفاعلية تساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم وتعميق فهمهم للمواد.

ونصحت الطلبة بتخصيص وقت مناسب لمراجعة ما درسوه وتدربوا عليه، عبر وضع جدول زمني يومي أو أسبوعي يتضمن وقتاً محدداً لاستخدام وتنفيذ التمارين العملية.

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