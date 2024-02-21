«صناع الأمل» تحيي «الحلم العربي» في دبي

أعادت مبادرة ((صناع الأمل)) إحياء وتطوير الأوبريت الغنائي الشهير ((الحلم العربي))، للاحتفاء بأوائل صناع الأمل خلال الحفل الختامي لدورتها الرابعة، الذي يجري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 25 فبراير الجاري في ((كوكا كولا أرينا)) بدبي، حيث ينال صانع الأمل الأول مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

وأعلنت مبادرة ((صناع الأمل)) عن نفاد كافة تذاكر الحفل الختامي لتتويج الفائزين في دورتها الرابعة، ويذهب ريعه لدعم الأعمال الإنسانية.

وحظيت الدورة الرابعة باهتمام كبير من قبل الجمهور، وسجل شراء التذاكر لحضور الحفل الختامي للمبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، والبالغ عددها 12 ألف تذكرة، إقبالاً قياسياً منذ إعلان المبادرة عن طرح تذاكر الحفل الختامي للبيع.

ويشهد الحفل الختامي الذي يحييه أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان ومهيرة عبدالعزيز، تكريم صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

الحفل الختامي

واستقطبت الدورة الرابعة من مبادرة ((صناع الأمل))، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، أكثر من 58 ألف ترشيح من أنحاء الوطن العربي، وسيذهب ريع الحفل الختامي لدعم الأعمال الإنسانية، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 12 يونيو الماضي البحث عن صناع الأمل في العالم العربي لعام 2023.

ويشارك في الأوبريت الذي سيعرض خلال الحفل الختامي 12 من كبار الفنانين العرب وهم أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبدلات، ومحمد عساف، وأحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، وهو من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع ميشال فاضل، وإخراج حسين سليم.

الفن يصنع الأمل

وقالت الفنانة أحلام: فخورة بالمشاركة في الحفل الختامي للدورة الرابعة من صناع الأمل من خلال الأوبريت، وأشكر هذه المبادرة الملهمة التي أتاحت لي المساهمة مع الفنانين العرب في نشر الخير وثقافة التفاؤل في الوطن العربي.

بدوره، ثمن الفنان ماجد المهندس الدور الذي تلعبه المبادرة في ترسيخ ثقافة العطاء في الوطن العربي، وقال: سعيد بالغناء من أجل الأمل والمساهمة في تحقيق الحلم العربي.

مصدر إلهام

وأضافت الفنانة أصالة: كل الشكر لدولة الإمارات، ومبادرة صناع الأمل الملهمة، وحقيقة فإن المشاركة في أوبريت الحلم العربي شرف كبير لكل فنان، ومن واجبنا جميعاً أن ندعم صناعة الأمل في العالم العربي.

وقال وليد توفيق: أتشرف بالمشاركة في حفل تتويج الفائزين في الدورة الرابعة من المبادرة، كما أتشرف بكوني أحد الفنانين العرب المساهمين في تقديم الأوبريت.

ووصف صابر الرباعي مبادرة صناع الأمل بأنها مصدر إلهام لا ينضب من أجل الخير والعطاء، وأضاف: مشاركتي في إعادة إحياء وتطوير الأوبريت ستبقى دائماً راسخة في وجداني.

واعتبرت الفنانة بلقيس أن مبادرة صناع الأمل أحدثت تأثيراً إيجابياً كبيراً في العالم العربي، وعززت الثقة بالمستقبل، وقالت: الغناء في الحفل الختامي لتتويج صناع الأمل إضافة نوعية لمسيرتي الفنية.

وعبر عاصي الحلاني عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الدورة الرابعة من صناع الأمل، وقال الحلاني: إعادة إحياء وتطوير الأوبريت مشروع فني بالغ الأهمية، وهو أفضل تحية لصناع الأمل في أمتنا العربية.

إحياء وتطوير

وحول مشاركته في إحياء الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة، اعتبر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أن المساهمة في صناعة الأمل تمثل رسالة سامية لكل إنسان، وأن المشاركة في إحياء حفل تتويج الفائزين شرف للفن والفنانين، وقال: نشكر المبادرة التي أعادت إحياء وتطوير الأوبريت.

وعن مشاركته، علق الفنان محمد عساف: شكراً للمبادرة التي أتاحت لي الفرصة لأكون في حفلها الختامي مع هذه النخبة من الفنانين العرب لنغني معاً من أجل حلمنا العربي.

واعتبر أحمد فتحي أن المساهمة في نشر ثقافة الخير والعطاء في الوطن العربي واجب على كل فنان مؤمن بنفسه وبرسالته الفنية، وقال: المبادرة قدمت إسهامات كبرى لإبراز قيم البذل في مجتمعاتنا العربية، وعززت ثقتنا بالأجيال الجديدة.

وبشأن مشاركته في الأوبريت قال إيهاب توفيق: جميعنا معنيون بمساندة كل جهد عربي لغرس وصناعة الأمل، ولا شك في أن المشاركة في الأوبريت في حفل تتويج صناع الأمل وسام على صدري. ورأى أبو أن الفنان الحقيقي هو من يستطيع إحداث تأثير إيجابي في مجتمعه وجمهوره، وقال: مبادرة صناع الأمل تمنح الفن الفرصة لتأكيد التزامه بقيم الخير والعطاء، والعمل على ترسيخها في عالمنا العربي.

وأعرب مدحت العدل عن فخره باختيار الأوبريت في الحفل الختامي للدورة الرابعة من المبادرة، وقال: الكلمة الحقيقية هي التي تزرع الأمل في نفوس الآخرين وتشجع على الحلم.

وفي السياق ذاته، أكد صلاح الشرنوبي أن الفن لا معنى له إذا لم يخدم قضية سامية، وقال: صناعة الأمل رسالة نبيلة، والمساهمة في تحقيقها شرف للإنسان، والأمل هو العنوان لتحقيق الحلم العربي.

12 ألف شخص

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل الختامي والذي سيكون الأضخم من نوعه، إلى أكثر من 12 ألف شخص، ويشهد الحفل مشاركة المثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

نشر الإيجابية

وتندرج مبادرة ((صناع الأمل)) تحت مظلة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، وتنسجم مع رؤية السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة وتكريس ثقافة العطاء وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس أياً كانت الظروف.

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