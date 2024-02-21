المجلس الصحي يبحث إنشاء منصة للتسجيل والترخيص

بحث المجلس الصحي في الدولة والمكون من الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، مستجدات إنشاء منصة موحدة للتقديم على خدمة التسجيل والترخيص لمزاولي المهن الصحية، واستعرض مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة، كما تم بحث إنشاء مجلس الإمارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، ومناقشة قانون الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، إضافة لدراسة مشروع منصة الابتعاث للدراسة خارج الدولة في مجال العلوم الصحية، ومشروع السحابة الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وعوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وممثلين عن مختلف الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود والمبادرات والمشروعات الصحية، لتعمل فريقاً واحداً لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة، وتشكيل خريطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة.

واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الصحية عبر المؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة في الدولة، في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرائق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس الصحي في الدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي في الدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات في شأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية، كما يختص المجلس بعقد المؤتمرات الطبية والندوات ودعم برامج التعليم الطبي المستمر، بما يحقق أهداف السياسات الصحية العامة، إضافة لرسم السياسات التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الصحية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة.

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