سعود بن صقر يمنح مايكل كلاين «جائزة الشيخ سعود العالمية»

منح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، البروفيسور مايكل كلاين، أستاذ العلوم في جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية، ((جائزة الشيخ سعود العالمية)) لعلوم المواد 2024، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال علوم المواد المتقدمة، وذلك خلال حضور سموه فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ15 لـ((ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة)) والتي ينظمها مركز بحوث رأس الخيمة للمواد المتقدمة.

وقال السير أنتونتي تشيثام، رئيس مركز بحوث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، الذي أسسه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في سنة 2007: ((يعد البروفيسور مايكل كلاين، أحد أبرز علماء العالم في مجال المواد الحاسوبية، فنُشر أول بحث له عن فيزياء المادة المكثفة في مجلة فيزيكال ريفيو الأمريكية الشهيرة في سنة 1962)). وأضاف السير أنتونتي تشيثام: تتضمن اهتمامات مايكل البحثية استكشاف بنية وحيوية الأنظمة الجزيئية باستخدام تقنيات المحاكاة الجزيئية. وتتألف الجائزة من ميدالية ذهبية، ولوحة تذكارية، ومبلغ 100 ألف دولار أمريكي، ويتم منحها لأحد العلماء تقديراً لإسهاماته في مجال علوم المواد المتقدمة على مستوى المنطقة والعالم.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.وأثنى سموه على جهود السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفيتنام في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. وعبر نغوين مانه توان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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