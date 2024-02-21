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سلطان القاسمي يوجه بإنشاء مدارس للقرآن في أفريقيا

2/21/2024 7:20:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تكليف الجامعة القاسمية بتنفيذ مشروع إنشاء مدارس للقرآن الكريم في قارة أفريقيا تعنى بتحفيظ وتعليم القرآن ورعاية أهله، والاستفادة من خريجي الجامعة في نشر علوم القرآن في بلدانهم من خلال هذه المدارس المصرحة.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال حفل تكريم أصحاب الختمات القرآنية الحصرية التي سجلتها وأنتجتها إذاعة القرآن الكريم من الشارقة لتسعة من مشاهير قراء العالم الإسلامي الذين تميزوا بإتقان التلاوة وعذوبة الصوت.

قناة تلفزيونية

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي، مقترح إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالقرآن الكريم لتقدم من خلالها كافة علوم القرآن وتفسيراته وشؤونه وتبرز علماءه وقراءه، لتضاف إلى المشروعات والمبادرات التي تقدمها الشارقة في خدمة القرآن الكريم وكافة الشؤون الإسلامية والثقافية.

وأكد سموه أن رعاية القرآن الكريم وأهله وتوقيرهم هو تقدير للمكانة العظيمة لكتاب الله، وللقيمة التي يحملها حفاظ وقراء القرآن، مشيراً إلى أن العناية بالقرآن ليست بوضعه على الصحف وإنما بحفظه في الصدور والعمل بتعاليمه السمحة والمعتدلة التي تؤكد على الخلق الحسن والالتزام بما يرضي الله عز وجل.

إعمار المساجد

وأشار سموه إلى المبادرات القيمة التي نفذتها مؤسسات وهيئات القرآن الكريم في الشارقة والتي يتمثل نتاجها في زيادة حفاظ كتاب الله، وإعمار المساجد بالذكر، وشرح علوم وتفسيرات القرآن، مشيداً سموه بجهود القائمين على مؤسسات القرآن الكريم في الشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات إلى أصحاب الختمات القرآنية الذين يعدون من مشاهير قراء العالم الإسلامي المتميزين بإتقان التلاوة وعذوبة الصوت، شاكراً لهم جهودهم وراجياً لهم التوفيق والأجر العظيم.

وتبث الختمات القرآنية المسجلة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وقد أخذت من بعض القراء سنوات طوال لإتمامها، وقد مرت الختمة بمراحل عدة في التدقيق والمراجعة أثناء التسجيل وبعده والمراجعة الفنية والمونتاج الصوتي ومراجعة نهائية من قبل مشايخ مجازين بالقراءات العشر.

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