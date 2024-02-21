رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً مجالات التعاون والعمل المشترك

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحث خلاله مستوى تطور مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

كما هنأ سموه الرئيس جوكو ويدودو بنجاح سير عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في بلاده، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية لدفع علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات على مختلف المستويات؛ ما كان له كبير الأثر في مواصلة ازدهارها.

ومن جانبه أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموه، مبدياً اعتزازه بما وصلت إليه علاقات البلدين من تقدم، متمنياً لدولة الإمارات مواصلة تطورها وازدهارها.

علاقات

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع برابوو سوبيانتو، وزير دفاع جمهورية إندونيسيا المرشح الرئاسي، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا، خاصة في المجالات الدفاعية، وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

تقدم

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لوزير الدفاع الإندونيسي التوفيق في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، ولإندونيسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، منوهاً بالتطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات.

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