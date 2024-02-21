مجلس إدارة «دبي للمرطبات» يوصي بتوزيع أرباح %80 نقداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس الإدارة لشركة دبي للمرطبات، بتوزيع أرباح نقدية عادية بنسبة 80%، وأرباح نقدية خاصة بقيمة 216 مليون درهم على مرحلتين، حيث تستحق المرحلة الأولى في أبريل 2024، والمرحلة الثانية في أكتوبر 2024 من رأس المال عن عام 2023.
وحققت شركة دبي للمرطبات، أرباحاً قدرها 361.8 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 105.6 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
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