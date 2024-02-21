مجلس إدارة «دبي للمرطبات» يوصي بتوزيع أرباح %80 نقداً

أوصى مجلس الإدارة لشركة دبي للمرطبات، بتوزيع أرباح نقدية عادية بنسبة 80%، وأرباح نقدية خاصة بقيمة 216 مليون درهم على مرحلتين، حيث تستحق المرحلة الأولى في أبريل 2024، والمرحلة الثانية في أكتوبر 2024 من رأس المال عن عام 2023.

وحققت شركة دبي للمرطبات، أرباحاً قدرها 361.8 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 105.6 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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