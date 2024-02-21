دورات تدريبية للعناية بالبشرة والمكياج لطاقم طيران الإمارات

يوفر ((مركز طيران الإمارات للتجميل))، دورات متقدمة بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية، ويقدم استشارات مجانية لطاقم الطائرات. ويشكّل المركز، الكائن في المقر الرئيس لطيران الإمارات بدبي، إضافة رائعة لمزايا أسلوب الحياة الراقي المقدم لأفراد الطاقم. وحظي طاقم طيران الإمارات مؤخراً، بدورة تدريبية للعناية بالبشرة والمكياج بإشراف خبيرات محترفات وباستخدام منتجات ديور.

وتعرفت المضيفات خلال الدورة التي استمرت ساعتين، إلى بعض النصائح حول كيفية تحضير البشرة بشكل فعّال لوضع المكياج، مع منتجات العناية بالبشرة التي تحافظ على الرطوبة أثناء السفر.

وساعدت خبيرات الماكياج الحضور على اختيار الألوان والمنتجات المناسبة لطبيعة البشرة، وسلّطن الضوء على آخر صيحات الحواجب ومكياج الوجه، وأهم النصائح للحصول على إطلالة طيران الإمارات المميزة، ببشرة ناضرة وعينين محددتين بشكل طبيعي وشفاه بلون طيران الإمارات الأحمر المميز.

وفي إطار الاستثمار المستمر في التجربة ذات المستوى العالمي لطاقم طيران الإمارات، يفتح ((مركز طيران الإمارات للتجميل)) أبوابه طوال أيام الأسبوع لخدمة أكثر من 21 ألفاً من أفراد طاقم الطائرة المقيمين في دبي، ويقدم تجربة التجميل الغامرة فريق استشاري داخلي يمكن لطاقم الطائرة حجز مواعيد شخصية معه للحصول على نصائح وتوصيات حول المكياج والتغذية، واللياقة البدنية والعناية بالبشرة والشعر، أو حضور الفعاليات الجماعية المجانية وسلسلة الدروس المتقدمة. وتوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لطاقم الطائرة فرصة السفر إلى أكثر من 150 مدينة في 85 دولة.

ويتمتع طاقم طيران الإمارات بمجموعة واسعة من المزايا ذات المستوى العالمي، تتضمن الراتب المعفى من الضرائب، والسكن المجاني، والتأمين الصحي، ورحلات مخفضة لأفراد طاقم المقصورة وعائلاتهم وأصدقائهم، والعديد من المزايا الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز